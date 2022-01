El Premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei ha calificado de retroceso la formación de un gobierno de transición liderado por el vicepresidente egipcio, Omar Suleimán.



En una entrevista telefónica desde El Cairo, el líder opsitor ha mostrado su descontento con la negociación que Estados Unidos podría estar llevando a cabo con funcionarios de Egipto para formar un gobierno de transición encabezado por Suleimán y apoyado por la cúpula militar egipcia, previa salida de Mubarak, tal y como informó el diario The New York Times.



El Baradei ha expresado que "sería muy decepcionante" ver cómo Suleiman dirije el país sin compartir el poder con los civiles, informa Reuters.



"Si eso fuera cierto, sería un gran revés", ha dicho el activista egipcio. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió este viernes una transición "verdadera", pero precisó que no sería su Gobierno el que la diseñara, aunque sí se mostró dispuesto a colaborar para acelerarla.



Aunque el líder de la Asamblea Nacional ha reconocido que "hay muestras de cansancio", no cree que las manifestaciones estén perdiendo fuerza y le preocupa, incluso, que las protestas puedan llegar a ser más sangrientas.

"Las protestas podrían recrudecerse si Estados Unidos apoya a Mubarak o Suleiman", ha dicho.