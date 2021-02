Una transición "verdadera" que no consista en "meros gestos hacia la oposición" y que permita que "no se vuelva a viejas costumbres". Así es el futuro inmediato que el presidente, Barack Obama, quiere para Egipto.

Así lo ha asegurado en sus declaraciones tras una rueda de prensa junto al primer ministro canadiense, Stephen Harper, en la que también ha adelantado que no serán ellos los que diseñen la transición aunque sí pueden colaborar para "acelerarla": "Lo más importante ahora en Egipto es ver cómo se desarrolla una transición duradera y significativa".

Las claves de la transición

"Si hace gestos hacia la oposición pero lleva a la supresión de estos movimientos, no va a funcionar. Si hace como que acomete reformas, pero no se llevan a cabo reformas reales, no funcionará".

Según Obama, la cuestión clave para el presidente Hosni Mubarak, una vez que ha decidido no continuar en el poder tras las elecciones de septiembre, debe ser "cómo deja un legado" para el pueblo egipcio.

"Espero que termine tomando la decisión correcta", ha sostenido el presidente estadounidense.

Por otro lado, también ha querido reiterar que los episodios de violencia, en particular los ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos, sufridos en Egipto en los últimos días son "inaceptables".