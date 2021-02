>> La narración sigue aquí

23.03 "La desinformación es total, las comunicaciones no funcionan en Tobruk", informa Óscar Mijallo desde el este de Libia. Las banderas que ondean en Tobruk son las de los rebeldes, las tricolor. Pero hay temor a que lleguen las tropas de Gadafi, por lo que todos esperan una acción inminente de los países aliados.

22.00 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá el próximo martes en el Congreso para pedir la preceptiva autorización del Parlamento a la participación de las Fuerzas Armadas españolas en una intervención militar internacional contra el régimen libio de Muamar el Gadafi.

21.57 Libia.- Las tropas de Gadafi, que se encuentran próximas a Bengasi, la capital de los rebeldes, no entrarán en la ciudad para no violar el alto al fuego, según un funcionario del Gobierno libio.

21.44 El ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, ha instado al Gobierno yemení, la oposición y los manifestantes a entablar "con urgencia" un proceso que responda a las "demandas legítimas de los ciudadanos", tras los ataques de hoy en Saná contra personas que participaban en una protesta.

21.34 Yemen.- Un fotógrafo ha sido disparado y ha muerto en la manifestación en Saná. Se ha convertido así en el primer periodista que muere en acción en este país desde que comenzaran las revueltas, según el Comité de Protección de Periodistas.

21.23 "Italia ha anunciado que no participará en ninguna intervención terrestre, pero si ha dado su apoyo a la alianza internacional. Así ha ofrecido siete bases aéreas. Hasta ahora Italia se mantenía un poco al margen por el acuerdo de amistad entre ambos países, por ser antigua metrópoli. Algunas voces piden que protejan a Italia de posibles represalias de Libia", informa la corresponsal de TVE en Roma, Marisa Rodríguez Palop.

21.20 "Alemania no quiere participar porque creará más problemas que los que puede resolver. Esa es la versión oficial, pero en realidad están próximas unas elecciones", informa el corresponsal de TVE en Berlín, Miguel Ángel García.

21.19 Baréin.- Las autoridades de este país se han comprometido a mantener conversaciones con la oposición, pero según el ministro de Relaciones Exteriores, la seguridad es una prioridad y más tropas Golfo llegarán al reino para ayudar a restaurar el orden después de semanas de disturbios.

21.12 "De momento tendrán que ser otro los que lideren los ataques para imponer esa zona de exclusión aéra. La OTAN trabaja contrarreloj para poner en marcha dicha zona para evitar que continúen los ataques contra la población civil", informa el corresponsal de TVE en Bruselas, Álvaro Goikoetxea.

21.09 "El número de desplazados sigue aumentando, aunque no se ha notado un aumento especial por la resolución de la ONU. Después de esta noche, se podrá comprobar si crece el número de personas que huyen hacia Libia una vez que entre en vigor la zona de exclusión aérea", informa el enviado especial de TVE a la frontera de Túnez con Libia, Diego Arizpeleta.

21.05 "Las comunicaciones funcionan muy mal, están casi cortadas, y las informaciones son contradictorias. El presidente del Gobierno rebelde ha hecho un llamamiento para que se dirijan todos los detractores del líder hacia Bengasi para frenar el avance de las tropas de Gadafi. Un portavoz del Gobierno ha dicho que todas las informaciones de combates son mentiras de los grupos terroristas, porque está en vigor el alto al fuego", informa el enviado especial de TVE a Libia, Óscar Mijallo.

20.58 En un comunicado, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y países árabes han exigido al líder libio Muamar el Gadafi que frene el avance de sus tropas hacia Bengasi, que salga de Misrata, Zauiya y Ajdabiya y que devuelva el suministro de electricidad y agua en las ciudades donde fue cortado.

20.40 Libia.- Las fuerzas pro-Gadafi avanzan rápidamente hacia Bengasi, luchando contra los rebeldes a unos 50 kilómetros de la ciudad, según Al Yazira. La ausencia de periodistas independientes en los hasta el momento principales frentes de combate, debido a la insistencia del propio Gadafi en considerar ilegal su presencia en el país y asimilarlos a terroristas de Al Qaeda, impide ahora justamente verificar su supuesto alto el fuego que insistió en haber cumplido.

20.37 Libia.- Finalmente la UE sancionará a nueve entidades y once personas, algunas del sector energético, de Libia.

20.35 El presidente boliviano, Evo Morales, ha rechazado la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU que autoriza el uso de la fuerza para impedir ataques a civiles en Libia, y advirtió contra una intervención militar en ese país porque, según dijo, generará más muertes.

20.19 Libia.- "Han seguido los ataques en Misrata. Hay muchos muertos y muchos heridos en las calles. Persiste también el apagón informativo y no funcionan los teléfonos. Nadie se fía del coronel Gadafi y dicen que debe marcharse y abandonar. Quieren un país democrático. Hoy además ha sido el día de las mujeres que se han manifestado pidiendo también democracia y que se liberen a los presos políticos", informa el enviado especial de RNE a Libia, Paco Forjas.

A pesar del alto al fuego, han seguido los ataques en Misrata. Hay muchos muertos y muchos heridos en las calles. Persiste también el apagón informativo y no funcionan los teléfonos. Nadie se fía del coronel Gadafi y dicen que debe marcharse y abandonar. Quieren un país democrático. Hoy además ha sido el día de las mujeres que se han manifestado pidiendo también democracia y que se liberen a los presos políticos.

20.16 Yemen.- La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, se ha mostrado alarmada por la violencia contra los manifestantes en este país y ha pedido a las fuerzas de seguridad de Yemen que se muestren comedidos.

20.06 "Obama ha resumido la situación de Libia durante su intervención. La Casa Blanca ha mostrado en las últimas semanas muchas reticencias a intervenir, pero parace que las dudas se han disipado. Obama ha insistido en que EE.UU. no actúa solo, sino con Reino Unido y Francia, así como también con algunos países árabes. Ha terminado su intervención con un tono muy firme", informa el corresponsal de TVE en Washington, Lorenzo Milá.

20.03 Bélgica.- Las comisiones de Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados belga han respaldado por unanimidad en una sesión especial conjunta una eventual participaciónde este país en operaciones militares en Libia en apoyo de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU.

19.52 Libia.- Según testigos y responsables rebeldes contactados por la cadena catarí Al Yazira, los combates han continuado esta tarde en las afueras de la ciudad de Misrata en el oeste del país, y al sur de Ajdabiya, en el este, a 160 kilómetros de Bengasi, pese al alto el fuego anunciado pocas horas ante por el régimen libio. Sin embargo, el Gobierno de Gadafi ha negado tal punto y ha insistido en que el cese del fuego ha sido efectivo durante todo el día.

19.44 Dinamarca asegura que podría enviar seis aviones F-16 y un avion de transportes de militares para apoyar una intervención en Libia. Los aeronaves estarían preparadas para dejar Dinamarca el sábado. También Noruega tiene preparados sus aviones F-16 y también podría utilizar un avión Hercules de trasporte para ayuda humanitaria.

19.33 Aviones de franceses y británicos podrían ser enviados a Libia antes de las conversaciones de este sábado en París como un mensaje político a Muamar el Gadafi. "La idea no es atacar Libia, sino enviar una advertencia", según fuentes de la diplomacia francesa.

19.28 Barak Obama habla de la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU y asegura que "si Gadafi sigue cometiendo crímenes contra su pueblo, la comunidad internacional impondrá nuevas sanciones y habrá una intervención militar". También insiste en que el líder lidio "debe cumplir con el cese al fuego". Asimismo ha anunciado que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, acudirá a la reunión de mañana sábado en París sobre Libia.

O Gadafi cumple el alto el fuego que ha anunciado de manera inmediata o tendrá que hacer frente a acciones militares. Con esta claridad el presidente de Estados Unidos ha exigido al líder libio que cumpla la resolución de la ONU que abre la puerta a la intervención en Libia entre denuncias de los rebeldes de que realmente no está cumpliendo su compromiso de cese de la violencia.

19.22 Comparece el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, que habla sobre la crisis Libia.

19.11 Libia.- El Gobierno libio ha negado que esté violando el cese el fuego inmediato que anunció a primeras horas de esta tarde y aseguró que no está llevando a cabo ninguna operación militar en Misrata ni en ninguna otra ciudad del país, ha delcarado el portavoz de Defensa, Musa Ali, a la agencia oficial Jana.

19.10 Siria.- Nuevo balance de muertos. Al menos seis personas han perdido la vida al disolver las fuerzas de seguridad una serie de manifestaciones pacíficas en distintas ciudades, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta ONG dijo que las manifestaciones se desarrollaron en Damasco, Derra, Deir Azzor, Banias y Homs, cuando unas dos mil personas tomaron las calles de esas ciudades en unas protestas que fueron disueltas por agentes antidisturbios.

19.06 Yemen.- Dimite el ministro de Turismo y deja el partido que está en el Gobierno después del tiroteo contra unos manifestantes en Saná. Se convierte así en el primer miembro del Gobierno que deja su puesto por la crisis.

19.04 Baréin.- El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha expresado su preocupación acerca de las informaciones sobre el uso "indiscriminado" de la fuerza contra la población civil desarmada por parte de las fuerzas de seguridad de Baréin.

19.02 Egipto.- La UE ha decidido congelar los bienes en suelo comunitario del expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, y otras 18 personas de su entorno, indicaron fuentes diplomáticas. La medida, que se aprobará formalmente en la reunión de ministros de Exteriores comunitarios del próximo lunes, fue acordada por los embajadores de los países de la UE.

Sin embargo, la decisión no incluirá la prohibición de visados de entrada a la Unión Europea para las personas sancionadas, que es una de las medidas habituales que suele tomar Bruselas. Las sanciones entrarán en vigor con toda probabilidad el martes próximo, cuando se espera que sean publicadas en el Diario oficial de la UE, añadieron las fuentes.

18.59 El primer ministro de Malta, Lwarence Gonzi, ha indicado que su país no permitirá que se utilice su territorio para imponer una zona exclusión de aérea, aunque permitirá que aviones militares de otros países usen su espacio aéreo, según Al Yazira.

18.46 Marruecos.- Un total de 1.788 personas, la mayoría de ellas marroquíes, han llegado al puerto de Tánger Med, norte del país, repatriados desde Libia tras los acontecimientos que vive este país, según la agencia oficial de noticias MAP. El barco "Le Mistral", fletado por los ministerios de la Comunidad de Marroquíes Residentes en el Extranjero y de Asuntos Exteriores, desembarcó con 1.712 marroquíes a bordo, además de ciudadanos de Egipto (24), Argelia (21), Libia (15), Mali (6), Sudán (4) y Túnez, Mauritania y Siria (dos cada uno).

18.44 Libia.- Estados Unidos desplegará más buques anfibios como parte de los planes de la Administración de Obama para responder a la violencia en Libia.

18.42 Yemen.- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condena con firmeza los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad de Yemen para reprimir unas protestas antigubernamentales, que causaron la muerte de al menos 40 personas.

18.30 Baréin.- El ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Jaled bin Ahmed al Jalifa, ha afirmado que las fuerzas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico han entrado en su país sólo para proteger las instituciones vitales. "Las tropas del CCG no se han enfrentado con la población ya que sólo protegen las instalaciones vitales y estratégicas de Baréin", ha subrayado el jefe de la diplomacia bareiní en una rueda de prensa en la capital de ese país, Manama, transmitida por la televisión local. Al ser preguntado sobre si el Gobierno de su país todavía está dispuesto a dialogar con la oposición, Al Jalifa respondió que el Ejecutivo "está comprometido con el diálogo, pero la recuperación del orden y las seguridad son ahora la primera prioridad".

18.27 Yemen.- Amnistía Internacional (AI) ha exigido a las autoridades que detengan y pongan a disposición de la justicia a los francotiradores que dispararon hoy contra una multitud de manifestantes en Saná en un ataque aparentemente coordinado que dejó al menos 40 muertos y 200 heridos.

18.26 Siria.- Se eleva a tres los manifestantes muertos en la ciudad del sur del país de Deraa, según un residente.

18.16 Sobre el alto al fuego en Libia: La comunidad internacional insiste en que quiere hechos, no palabras.

18.12 La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo de principio para ampliar las sanciones contra Libia a nuevas entidades y personas, algunas de ellas en el sector energético, según varias fuentes comunitarias. Este acuerdo en un grupo de trabajo, que será aprobado formalmente por los ministros de Exteriores comunitarios el próximo lunes, supondrá la extensión de las sanciones al importante sector energético de Libia, según ha indicado una fuente diplomática comunitaria.

Entre las nuevas medidas destaca la congelación de los activos en territorio comunitario de la compañía estatal petrolera libia y sus filiales, según fuentes concordantes. La idea de cortar los ingresos que el régimen libio obtiene de las exportaciones de petróleo y gas fue promovida hoy de nuevo por el primer ministro británico, David Cameron.

18.06 La Cruz Roja Internacional ha anunciado que ha vuelto a la ciudad libia de Bengasi, bastión de los rebeldes, para retomar el trabajo de ayuda en los hospitales.

18.04 El ministro italiano de Defensa, Ignazio La Russa, ha señalado que la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, podría ser el futuro centro de coordinación en el caso de que se acordase llevar a cabo una intervención militar en Libia.

17.58 No sólo Francia está ya preparado para poner en práctica la zona de exclusión aérea en Libia, sino también Reino Unido. Mientras tanto, EE.UU. no se ha pronunciado sobre las medidas que tomará.

17.53 Libia.- Los cuatro periodistas del New York Times que habían sido capturados por las fuerzas pro-Gadafi mientras cubrían el conflicto serán liberados hoy, según anunció el hijo de Gadafi, Seif al-Islam.

17.50 Los países de la OTAN han acordado acelerar sus preparativos para una posible operación militar en Libia, pero ha pospuesto al fin de semana cualquier decisión sobre si se usará el marco de la organización para combatir al régimen de Muamar el Gadafi. Según fuentes diplomáticas, todos los estados miembros han apoyado que se completen los planes militares "lo antes posible", a pesar de que dos socios -Alemania y Turquía- rechazan una intervención extranjera en Libia y han dejado claro que sus tropas no participarán en ningún ataque.

17.42 La aviación civil de Egipto ha comenzado a aplicar la resolución de la ONU sobre la exclusión aérea en Libia y ha decidido cancelar los vuelos entre El Cairo y Trípoli, según fuentes oficiales. El jefe de la Aviación Civil egipcia, Sameh al Hafni, ha explicado en declaraciones a la agencia oficial Mena que, inmediatamente después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara la medida, se ordenó la suspensión de los vuelos entre Egipto y Libia. En ese sentido, indicó que también se han cerrado las rutas aéreas que cruzan el espacio aéreo libio, por lo que se han determinado alternativas lejos del territorio del vecino país.

17.40 El ministro francés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, advierte que todo está preparado para lanzar ataques militares contra Libia y que es necesario que el alto al fuego declarado por Gadafi cubra el país entero.

17.39 Canadá ha anunciado que enviará aviones de combate CF-18 para mantener la zona de exclusión sobre Libia aprobada el jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU. El primer ministro canadiense, Stephen Haper, ha señalado que "el Gobierno ha autorizado a desplegar los reactores CF-18" que se unirán a la fragata HMCS Charlottetown que Ottawa ya tiene situada frente a las costas libias.

17.36 Siria.- Se elevan a dos los manifestantes muertos a tiros por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Deraa cuando participaban en una protesta pacífica pidiendo libertad política y el fin de la corrupción en el país.

17.31 Baréin.- El Gobierno de este país insiste en que han tomado todas las medidas posibles para asegurar el éxito del diálogo con la oposición, pero esta lo haha rechazado estos movimientos. Según el ministro de Exteriores, las tropas del Golfo no tomarán parte en restaurar el orden en el país, pero guardará posiciones estratégicas.

17.28 Yemen.- El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ha condenado el violento ataque que ha acabado con la vida de unos 25 manifestantes y ha instado a las autoridades que protejan a los manifestantes pacíficos. Asimsimo ha asegurado que los responsables deberán rendir cuentas.

17.23 El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hará hoy una declaración sobre la situación en Libia sobre las 19.00 horas peninsular. Se espera que su intervención gire en torno al alto el fuego inmediato anunciado hoy por el régimen libio, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU apoyara el jueves la imposición de una zona de exclusión aérea en Libia. Antes, el presidente se reunirá con un grupo de líderes del Congreso de ambos partidos políticos, con los que intercambiará impresiones sobre la situación en Libia.

17.18 Libia.- Un portavoz del Gobierno anuncia que ya ha ejecutado el alto el fuego y que ya no se desarrollan operaciones militares ni en Misrata ni en ningún otro sitio. Asimismo invitan a las autoridades turcas y maltesas a supervisar que ya ha comenzado el alto al fuego.

17.15 Siria.- Al menos un manifestante ha muerto a tiros por las fuerzas de seguridad en la ciudad sureña de Deraa. También habría una docena de heridos, según un residente.

17.02 Baréin.- Alrededor de 10.000 iraquíes chiíes, seguidores del clérigo chií Moqtada al-Sadr, se han manifestado para apoyar a los chiíes de Baréin.

16.58 Libia.- El Gobierno italiano cierra su embajada en Trípoli de acuerdo con la resolución aprobada anoche por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Libia.

16.56 Yemen.- Francia ha pedido a Yemen que frene los ataques de las autoridades y los grupos armados progubernamentales contra los manifestantes, que han causado al menos 25 muertos.

16.54 La presidencia francesa ha invitado a la cumbre que se celebrará mañana en París a "todos los estados que quieran apoyar la aplicación" de la resolución que adoptó ayer el Consejo de Seguridad de la ONU para la imposición de una zona de exclusión aérea en Libia. A la cumbre, que comenzará a las 13.30 horas en el Palacio del Elíseo, también acudirán el máximo responsable de la Liga Árabe, Amro Musa; el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, la responsable de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, así como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.

16.51 El Pentágono ha asegurado estar preparado para llevar a cabo las órdenes sobre Libia pero que no discutirá sobre posibles operaciones, como la especulación sobre una acción militar en el oeste contra Muamar el Gadafi.

16.48 Libia.- La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, ha pedido el cese de la violencia en Yemen, después de los últimos disturbios registrados entre los partidarios del Gobierno y la oposición.

16.47 La OTAN continuará con la planificación militar prevista para una posible operación en Libia a pesar del alto el fuego inmediato declarado por el régimen de Muamar el Gadafi, según ha asegurado la portavoz de la organización Carmen Romero. "La planificación sigue acelerándose", ha recalcado Romero, que ha recordado que los aliados acordaron hoy finalizar cuanto antes sus preparativos para estar listos en caso de que se decida una actuación militar en el marco de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

16.44 La organización pacifista Stop the War ha convocado para esta tarde una manifestación en Londres contra la operación militar internacional en Libia. La protesta ha sido convocada en las proximidades del número 10 de Downing Street, residencia del primer ministro británico, David Cameron.

16.41 Libia.- Las organizaciones de ayuda han hecho un llamamiento a los vecinos de Libia para que mantengan las fronteras abiertas y que se preparen para un éxodo de refugiados procedentes de este país tras el anuncio de la declaración de una zona de exclusión aérea. Unas 300.000 personas han huido del país desde que comenzó la crisis hacia Túnez y Egipto, pero también hacia Argelia y Nigeria.

16.38 Libia.- Túnez ha anunciado que no tomará parte en ninguna intervención militar en el vecino Libia, según un portavoz del Gobierno de transición.

16.35 Yemen.- El ministro del Interior, Muttahar al-Masri, baja la cifra de muertos en las protestas de esta mañana y asegura que son 25 y no 30 las personas fallecidas como habían anunciado los médicos.

16.30 Baréin.- En Youtube se puede ver como las autoridades han derribado el monumento que ocupaba el centro de la plaza de la Perla.

Las autoridades de Baréin han dado un paso con el que quieren dejar claro cuál es su postura: han derribado el monumento de hormigón que se encuentra en el centro de la plaza de la Perla, en Manama, hasta ahora epicentro y símbolo de las manifestaciones a favor de la democracia que comenzaron en el país hace varias semanas.

16.27 Yemen.- El presidente, Ali Abdalá Saleh, ha impuesto el estado de emergencia en todo el país, coincidiendo con una matanza en los alrededores de la Universidad de Saná que causó al menos 30 muertos y más de cien heridos. En una rueda de prensa, Saleh ha lamentado la muerte de estos manifestantes de la oposición, que ha calificado como "mártires de la democracia", y ha negado que fuerzas policiales hayan estado involucradas en los disparos.

16.24 Libia.-Los combates continuan esta tarde en las afueras de la ciudad de Misrata en el oeste del país, y al sur de Ajdabiya, en el este a 160 kilómetros de Bengasi, pese al alto el fuego inmediato anunciado por el régimen libio, según han relatado testigos a la cadena de televisión catarí Al Yazira.

16.21 Siria.- En el sur del país, en Dera, han explotado fuertes enfrentamientos entre los manifestantes que pedían el fin de la corrupción y las fuerzas de seguridad, según un residente.

16.17 Italia ofrece sus bases militares y decide así tomar un papel activo en las operaciones contra Libia, según ha anunciado el el ministro de Exteriores, Franco Frattini. Italia también tiene previsto cerrar su embajada en Trípoli. Además, el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, ha anunciado que el país está listo para tomar parte en la intervención militar contra Libia.

16.08 La canciller alemana, Angela Merkel, ha reiterado que su país no participará en el operativo militar de la OTAN contra Libia, aunque subrayó que comparte los objetivos finales de la resolución que adoptó ayer el Consejo de Seguridad de la ONU. "Alemania no participará en las medidas militares pero comparte los objetivos de la resolución", ha segurado la canciller en una comparecencia ante los medios.

16.06 Estados Unidos insiste en que quiere ver que las fuerzas de Gadafir abandonan las regiones del este de Libia.

15.59 Asimismo, Clinton ha señalado que la negativa del líder libio, Muamar el Gadafi, a cesar la violencia no ha dejado otra opción a la comunidad internacional que actuar para proteger a los civiles.

15.53 La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, ha afirmado que la resolución de la ONU contra Libia es solo un paso y que la comunidad internacional debe seguir considerando otras opciones. Clinton ha asegurado que la resolución "es solo eso, un paso importante."

15.44 La Unión Europea está estudiando el anuncio de alto el fuego realizado por el Gobierno libio para determinar su "significado" real, según ha asegurado la Alta Representante comunitaria, Catherine Ashton.

15.38 Libia.- La declaración de alto el fuego del Gobierno libio ha sido acogida con escepticismo en el este por los rebeldes, donde muchos lo tomaron como una estrategia y algunos lo ven como una señal de que Muamar el Gadafi había llegado a un callejón sin salida.

15.10 "No está claro que la OTAN vaya a participar para poner en marcha la operación de exclusión aérea. Las opciones que se barajan son de establecer corredores de ayuda humanitaria y bloquear el envío de armas a Gadafi", informa el corresponsal de TVE en Bruselas, Álvaro Goicoetxea.

15.07 "Los primeros portavoces rebeldes ya han salido a la palestra para decir que no creen a Gadafi porque lleva más de 40 años mintiendo y asesinando. Aseguran que es solo una estratagema del Gobierno para evitar que la comunidad internacinal destruya su defensas antiaéreas. Los combates en Misrata han continuado, además, esta mañana. La resolución parece haber cambiado drásticamente el signo de este conflicto. Gadafi ha pasado de declarar que conquistaría la capital rebelde a declarar un alto el fuego unilateral en una rapidísima sucesión de acontecimientos que nadie preveía hace 24 horas", informa el enviado especial de TVE a Tobruk, Óscar Mijallo.

15.04 El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ve "una necesidad urgente" de que la comunidad internacional intervenga en Libia y ha confirmado que la Alianza está "completando su planificación" con el fin de estar preparada para apoyar una acción militar.

14.40 Zapatero responde al alto el fuego de Gadafi: "Que nadie se equivoque, la comunidad internacional no se va a dejar engañar por el régimen libio y va a verificar el cumplimiento estricto de la resolucion".

14.35 Hay al menos 25 muertos en Misrata, donde, según fuentes médicas, continúan los bombardeos.

14.29 La ONU teme una venganza de las fuerzas pro Gadafi contra los opositores."Nadie sabe lo que está pasando en las ciudades que primero habían sido tomadas por los rebeldes y luego han sido recuperadas por las fuerzas gubernamentales", advierte la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay. "Nadie sabe qué está pasando en las prisiones y en los lugares de detención que hay por el país. Estamos muy preocupados por que el gobierno pueda recurrir a castigos colectivos",

14.26 "He informado al Rey y a Mariano Rajoy y al presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, Durán i Lleida", continúa Zapatero, que ha convocado para hoy a las 7 de la tarde a la comisión para situaciones de crisis. Mañana asistirá a la reunión de París con el resto de líderes internacionales.

14.24 "Pido a Gadafi que cese en el uso de la violencia. El Gobierno español asume su responsabilidad como estado miembro de las Naciones Unidas", primeras palabras de Zapatero en rueda de prensa conjunta con Ban Ki-moon.

14.20 "Estamos todavía a la espera de la reacción de la Casa Blanca. Hillary Clinton acaba de llegar de Túnez y Egipto, y Obama emprende hoy un gira por Latinoamérica. Washington se resiste a liderar la intervención en Libia y ha dejado el liderazgo en manos de la UE y la Liga Árabe. Por esta decisión, se le está acusando al presidente de EE.UU. de debilidad frente a Gadafi", informa la corresponsal de RNE en Washington, Dori Toribio.

14.15 El británico Cameron dice que Gadafi será juzgado por sus acciones y no por sus palabras en una entrevista en la BBC.

14.14 Francia dice que hay que ser cauto en relación con la declaración del alto el fuego. "Ahora tiene miedo, pero la amenaza sobre el terreno no ha cambiado", afirma el portavoz del ministro de Exteriores, Bernard Valero.

14.09 "Francia se plantea atacar los sistemas de radares de Muamar el Gadafi, una importante operación que se podría llevar a cabo a través de una base militar gala en la isla de Córcega", informa el corresponsal de TVE en París, David Picazo.

14.07 Holanda está dispuesta a participar en una posible intervención militar en Libia. "Estamos completamente de acuerdo con la clara resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual no se limita a un mero bloqueo aéreo", declara a la prensa el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Uri Rosenthal.

14.06 Los rebeldes libios aseguran haber repelido el ataque de las tropas de Gadafi en Misrata.

14.04 "Las metralletas han vuelto a resonar de alegría en los bastiones rebeldes. Los opositores han conseguido frenar los ataques y están avanzando en la consecución de un país libre y democrático. Los rebeldes le han cerrado la boca a Muamar el Gadafi", informa Paco Forjas.

El régimen libio ha anunciado un alto el fuego, es decir, el cese de todas las operaciones militares "para proteger a los civiles. No ha sido ni Muamar el Gadafi ni su hijo los que han comunicado esta decisión, a pesar de sus múltiples apariciones en las últimas horas, sino el ministro de Exteriores. Parece que Gadafi teme la intervención militar de la comunidad internacional, después de que varios países hayan anunciado que tienen sus fuerzas armadas listas para intervenir (18/03/2011).

13.59 El ministro de Exteriores libio, Musa Kusa, critica, no obstante, la resolución de la ONU al considerarla "insensata" por permitir el uso del poder militar.

13.51 "Los rebeldes están esperando que definitivamente se aplique la resolución de la ONU y más cuando Gadafi lleva toda la mañana ahogándoles. En esta jornada de oración los opositores han alabado la medida de la comunidad internacional. Son muchos los que esperan una actitud decidida de las tropas internacionales", informa el enviado especial de RNE a Tobruk, Paco Forjas.

13.49 Los países de la OTAN acuerdan "acelerar la planificación" para una posible acción en Libia, aunque no discutieron si finalmente la Alianza intervendrá o no en el país africano. Según fuentes aliadas, todos los miembros de la organización -incluso los más reticentes a una acción como Alemania y Turquía- convinieron completar los planes militares "lo antes posible".

13.48 Cumbre de la UE, la Liga Árabe y la Unión Africana sobre Libia en París. En la reunión también participará el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

13.45 Bélgica tiene listos seis aviones F-16 si hay una demanda de la OTAN.

13.43 Libia ha decidido suspender todas las operaciones militares para proteger a los civiles en línea con la decisión de la ONU, declara el ministro libio de Exteriores. Declara un alto el fuego.

Libia anuncia un alto al fuego inmediato para frenar el bombardeo de los aliados

13.31 La UE extenderá sus sanciones contra el régimen libio al sector energético para adaptarlas al nuevo marco fijado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

13.29 Libia.- "Cameron ha hablado de inmediatez en la actuación militar aunque sin desvelar el calendario. Enviará aviones de vigilancia y de combate", informa el corresponsal de RNE en Londres, Iñigo Picabea. "El primer ministro británico ha defendido la intervención por tres razones: la necesidad demostrable, el apoyo regional y la clara base legal".

13.24 Marruecos.- Jóvenes marroquíes del Movimiento 20 de Febrero llaman a manifestarse el domingo en un nuevo vídeo, en el que aparecen diez personas, de los dos sexos, que anuncian sus demandas, con frases cortas en árabe dialectal y en lengua "amazigh" (bereber). "Queremos una nueva constitución democrática y popular, el 'Majzen' (la denominación histórica del sistema político marroquí) sólo quiere remendar su antigua Carta Magna, nosotros no cederemos".

13.21 Yemen.- El saldo de muertos asciende a 30 y hay más de 100 heridos, algunos muy graves. Saná ha sido el escenario de una auténtica batalla campal. Los manifestantes que pedían reformas democráticas han sido violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad y matones progubernamentales.

13.17 Zapatero habló ayer con Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular, y volverá a hacerlo esta tarde para informarle de la evolución de los acontecimientos en relación con Libia.

13.01 El Gobierno alemán ha explicado por qué se ha abstenido en la votación de la resolución de la ONU. 'Tiene que quedar claro que Alemania está dispuesta a asumir responsabilidades, pero que en ningún caso enviarán aviones a Libia' ha declarado el gabinete alemán", informa la corresponsal de RNE en Berlín, Aurora Mínguez. Más información en Enthaltung= abstención.

12.58 Arabia Saudí.- El rey Abdalá bin Abdelaziz anuncia medidas para apoyar a los empleados públicos, a los desempleados y a los estudiantes. Entre los decretos aprobados figura fijar un salario mínimo en el equivalente de 800 dólares (565 euros), dos meses de sueldo para los empleados públicos, una asistencia de 533 dólares (377 euros) para quienes busquen empleo y la creación de una agencia para luchar contra la corrupción.

12.55 El PSOE aboga por que España participe en la zona de exclusión aérea. Elena Valenciano advierte de que la comunidad internacional "no puede perder un minuto más" en evitar el derramamiento de sangre.

12.52 Yemen.- El número de muertos en la represión policial de los manifestantes asciende a 10 y, según fuentes médicas, podría aumentar. "Hay 30 personas en una situación crítica", asegura en Saná un doctor.

12.47 España pondrá a disposición de la OTAN las bases militares de Rota y Morón, así como medios navales y aéreos, para que pueda poner en marcha cuanto antes el embargo de armas y la zona de exclusión aérea. Así lo ha anunciado la ministra de Defensa, Carme Chacón.

12.45 "Siguiendo la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para aplicar una zona de exclusión aérea sobre Libia, y la prohibición de vuelos comerciales en el espacio aéreo libio, todos los vuelos serán suspendidos". Comunicado de Eurocontrol en su Facebook.

12.36 Gadafi promete desatar el "infierno" de los que ataquen Libia. "Si el mundo se vuelve loco, nosotros también. ¿Qué es este racismo, este odio? ¿Qué es esta locura?", ha declarado el líder libio horas antes de que se votara la resolución de la ONU.

12.32 Los preparativos para desplegar a la RAF ya están en marcha. Son las palabras de David Cameron. Los aviones de la Fuerza Aérea Real del Reino Unido que participarán serán cazabombarderos Tornado y Typhoon.

12.25 Francia acogerá una reunión este sábado en París sobre la acción militar en Libia con líderes políticos y representantes de Oriente Próximo. "Sarkozy ha hecho un llamamiento conjunto. Yo estaré allí", ha afirmado el británico Cameron.

12.23 Eurocontrol confirma que no hay vuelos comerciales en Libia, aunque Trípoli niega haber cerrado su espacio aéreo. En un primer momento, las agencias de comunicación habían informado de que era Libia quién cerraba su espacio aéreo.

12.20 Lituania ofrece también su ayuda logística para intervenir en Libia.

12.16 Sarkozy se reúne con el primer ministro, el titular de Defensa y el jefe del Estado mayor para abordar la intervención militar en Libia.

12.12 La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) considera que las tropas españolas se encuentran actualmente "muy sobrecargadas" con sus misiones internacionales en países como Afganistán y Líbano, lo que a su juicio les impediría actuar en Libia para defender a la población civil de los bombardeos de Gadafi.

12.10 Reino Unido movilizará aviones "Tornado" y "Typhoon" para la operación libia. La Cámara de los Comunes debatirá las acciones la próxima semana.

12.03 El fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, advierte a Gadafi de que si sigue adelante con su amenaza de atacar a civiles en Bengasi, cometerá crímenes de guerra.

12.00 "Hay al menos 25 tanques y numerosos blindados y transportes de tropas en los alrededores de Misrata", afirma Sadun al Misraty, un portavoz rebelde, que pronostica que las tropas de Gadafi intentarán "invadir" Misrata, en el noroeste del país, y las demás ciudades bajo control rebelde "lo más rápidamente posible para instalarse en los centros de las urbes y tomar como escudos humanos a sus habitantes y evitar así bombardeos aéreos".

11.57 Cuatro muertos y 70 heridos por los bombardeos en Misrata, informa la cadena Al Arabiya.

11.55 A pesar de que hoy Libia centra toda la atención informativa, no hay que olvidar que en Yemen y Baréin se están produciendo manifestaciones multitudinarias. En Saná ya hay varios heridos por la violenta represión de las revueltas.

11.43 La Liga Árabe afirma que la resolución de la ONU "establece límites" y que tiene por objeto proteger a los civiles, no invadir el país. "No queremos que ninguna de las partes vaya demasiado lejos", ha declarado el jefe de la organización, Amro Moussa.

11.36 El primer ministro británico comparecerá a las 12.00 para comunicar las decisiones de su gabinete sobre la intervención en Libia.

11.34 Los corresponsales de RNE analizan la crisis libia ¿Qué está pasando en París, Berlín, Londres y Tobruk?

Libia: el régimen amenaza

11.26 Combates entre los rebeldes y los pro-Gadafi en Zenten y Nalut. El régimen está atacando en el oeste de Libia los pocos enclaves que controlan los opositores. Gadafi desafía a la ONU.

11.23 Organismos humanitarios se preparan para el aumento de inmigrantes de Libia hacia los países vecinos tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de crear una zona de exclusión aérea sobre territorio libio. "Tenemos que tener una repuesta, ver lo que pasa en los próximos días, si hay más combates o si la situación se estabiliza", ha declarado el responsable de Emergencias de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fernando Colado.

11.12 ¿Qué países apoyan la intervención militar en Libia? ¿Quiénes prestarán solo apoyo logístico y técnico? ¿Quién se niega tajantemente a combatir a Gadafi?

11.05 Más impresiones de los oyentes en RNE. Mariano, de Madrid: "Todo esto me suena a la invasión de Irak, que se dijo que era para liberar al pueblo y mira cómo han dejado el país. Espero que en Libia no ocurra lo mismo, pero yo creo que todo lo hacen por el petróleo".

11.01 El presidente José Luis Rodríguez Zapatero suspende su viaje a León para reunirse con el secretario general de la ONU en Madrid. Zapatero tenía previsto desplazarse hasta su tierra para inaugurar una nueva estación del AVE, pero ha preferido quedarse en la capital para entrevistarse con Ban Ki-moon y así analizar la situaciónd de Libia.

10.57 El Gobierno español afirma que la decisión de la ONU "no llega tarde, pero casi en el filo". Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos asegura que "es una resolución muy importante, de gran alcance y supone que la comunidad internacional está muy firme frente a lo que está ocurriendo en Libia".

10.51 Egipto está armando a los rebeldes libios. Es una información del Wall Street Journal. Rifles de asalto y munición serían los principales suministros que estarían proporcionándoles los egipcios.

10.42 "Ha habido bombardeos desde las 7 de la mañana. Están bombardeanado todo, incluso las casas y el centro de la ciudad", explica el rebelde Saadoun. "Es el bombardeo más fuerte que he visto". Al Arabiya informa de que hay un número indeterminado de muertos y heridos en varias mezquitas, colegios y complejos residenciales.

10.32 La India rechaza la "injerencia extranjera" en el norte de África y Oriente Próximo. Pide a la comunidad internacional que dejen a los pueblos tomar sus propias decisiones. La India se ha abstenido en la votación de la resolución de la ONU.

10.26 Los oyentes participan en RNE. Vicente, de Donosti, cree que la situación en Libia es culpa de Occidente por permitir a un dictador gobernar el país a su antojo. Edgar, por su parte, critica la decisión de la ONU de intervenir en el país norteafricano: "Es un argumento occidental que se construye para justificar los ataques mlitres. ¿Por qué no se ataca a Israel que también masacra a los palestinos?, ¿Es que los palestinos no se merecen lo mismo que los libios?". RNE en directo.

10.24 La participación de Rusia en una acción militar en Libia queda "excluida", afirma el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, el general Nikolai Makarov, citado por Agencia de noticias Interfax.

10.20 Félix Arteaga, investigador de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, nos explica en RNE la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autoriza el uso de la fuerza para establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia y ofrecer ayuda a su población civil. Arteaga considera que la comunidad internacional llegará a tiempo de evitar más víctimas civiles en este país norteafricano.

En días como hoy - La ONU aprueba una zona de exclusión aérea sobre Libia

10.16 "Los rebeldes han recuperado el ánimo, que tenían minado, y también la confianza en la comunidad internacional. Sentían que a pesar de que de palabra apoyaban su revolución les habían abandonado", informa el enviado especial de RNE a Tobruk, Paco Forjas.

10.11 El hijo de Gadaf confirma que uno de los cuatro periodistas del New York Times desaparecidos en Libia, una mujer fue arrestada y será puesta en libertad. "Entraron en el país ilegalmente y cuando el Ejército liberó Ejdabiya los encontró allí", ha declarado.

10.09 Turquía pide un alto el fuego en Libia y se opone a una intervención militar.

10.08 Catar es el primer país árabe que anuncia que tomará parte en una intervención militar para proteger a los libios.

10.04 El Ejército libio se desplegará alrededor de Bengasi, pero no entrarán. Las fuerzas "anti-terror" serán enviadas para desarmar a los rebeldes, ha declarado el hijo de Gadafi, Saif el Islam.

09.53 Bélgica está dispuesta a participar en una operación militar en Libia. Ayer logró los suficientes apoyos en el Parlamento para llevar a cabo una intervención y seguirá discutiendo en un consejo de ministros cómo participará en la operación. Podría aportar a la intervención militar un buque antiminas y seis aviones F-16, lo que significaría un despliegue de más de 200 personas.

09.50 Turquía ayudó a liberar a un periodista de The Guardian detenido en Libia. Ghaith Abdul Ahad estuvo detenido por las autoridades libias durante dos semanas después de que fuese arrestado en la ciudad costera de Sabratha, el 2 de marzo, junto al brasileño Andrei Netto, de O Estado de Sao Paulo, puesto ya en libertad hace una semana.

09.33 "Los rebeldes no tienen miedo al coronel Gadafi y están dispuesto a seguir luchando por un Libia libre y democrática. Los signos de júbilo por la decisión de la ONU continúan en Tobruk y en todo el flanco oriental. Vamos a ver cómo discurren los acontecimientos ahora, pero alguien tiene que mover ficha y los rebeldes están dispuestos a hacerlo", informa el enviado especial de TVE a Libia, Óscar Mijallo.

09.26 Libia ha cerrado su espacio aéreo, según informa Eurocontrol. Gadafi mueve ficha y se anticipa a la imposición de una zona de exclusión aérea sobre su territorio. No aceptan el tráfico de ninguna aeronave "hasta nuevo aviso".

09.20 La UE pide cooperación para aplicar "lo antes posible" la decisión de la ONU. En un comunicado conjunto, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, afirman que la UE está "preparada" para implementar la resolución "dentro de sus competencias".

09.13 "Decenas de bombas de todo tipo están cayendo sobre la ciudad desde anoche", afirma el portavoz de los rebeldes en Misrata.

09.10 Italia está dispuesta a ceder tres de sus bases militares en el sur del país para actuar sobre Libia, según varios periódicos italianos. Berlusconi excluiría, por el momento, que aviones italianos puedan participar para garantizar la zona de exclusión aérea, dadas las connotaciones de Italia como antigua metrópoli de Libia, país con el que firmó en 2008 un Tratado de Amistad.

09.07 La coalición pacifista británica "Stop the War" acusa a Cameron de estar "deseando bombardear Libia". El Gobierno británico no ha "aprendido las lecciones de las dos guerras desastrosas de Irak y Afganistán, y ahora se pretende extender al pueblo de Libia el precio que allí se pagó en cientos de miles de vidas y con dos países que acabaron devastados", según la coalición.

09.03 La OTAN estudiará hoy la situación en Libia. El encuentro comenzará alrededor de las 10:30. Con la resolución aprobada anoche en la ONU, la OTAN ya cuenta con la base legal que siempre había considerado como un requisito indispensable para intervenir militarmente en Libia.

08.56 "Alemania siempre ha rechazado la intervención militar en Libia. No quiere enviar a sus soldados allí. El ministro de Exteriores se pregunta qué pasará si la acción desde el aire no es suficiente y fracasa. La canciller Angela Merkel ya mostró su irritación por el reconocimiento de Francia de los rebeldes como únicos interlocutores", informa el corresponsal de TVE en Berlín, Miguel Ángel García.

08.50 Dinamarca se suma a la intervención. El Gobierno danés buscará que el Parlamento dé luz verde al envió de F-16 a Libia.

08.48 "Tenemos la intención de contribuir a la operación, pero es demasiado pronto para decir cómo. Es razonable enviar fuerzas aérea. El envío de aviones de combate F-16 es una posibilidad", informa el Gobierno noruego.

08.44 "Francia ha estado especialmente activa para junto con los británicos lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU diera luz verde a la resolución. París ha apostado fuerte en este conflicto. Sarkozy fue el primero en reconocer al Consejo Nacional Transitorio de los rebeldes como único interlocutor válido. Y, en estos momentos, se aceleran los acontecimientos. Francia está dispuesta a intervenir cuánto antes", informa el corresponsal de TVE en París, David Picazo.

08.37 Las fuerzas de Gadafi atacan la ciudad de Misrata, bastión rebelde en el oeste de Libia. La ofensiva contra este enclave ha sido incesante durante toda la semana y el régimen controlaba ayer gran parte de la ciudad. A partir de ahora, la resolución de la ONU autoriza el uso de la fuerza para evitar estos bombardeos.

08.31 China manifiesta "serias reservas" ante la resolución de la ONU contra Libia y ha reiterado su oposición al uso de la fuerza. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Jiang ha explicado que optaron por abstenerse durante la votación "en consideración a la preocupación y opinión de los países árabes y la Unión Africana, además de por la especial situación de Libia".

08.29 Noruega también va a participar en la intervención militar en Libia.

08.25 La resolución de la ONU se aplica en breve, "en cuestión de horas", ha declarado el Gobierno galo.

08.20 "Estamos en nuestro país y con nuestro pueblo. No tenemos miedo", ha sido la reacción del hijo predilecto de Gadafi, Saif el Islam en un programa de televisión de la cadena estadounidense ABC. "No tenemos miedo. Vamos. No tenemos miedo. No vana ayudar a la gente si van a bombardear Libia para matar a los libios. Van a destruir nuestro país. Nadie va a ser feliz con esto", ha declarado.

08.17 Reino Unido también se dispone a aplicar la resolución de la ONU sobre Libia. El primer ministro británico, David Cameron, presidirá este viernes una reunión de su gabinete y hará una declaración sobre el tema en la Cámara de los Comunes.

08.12 Francia participará en la intervención militar en Libia. "Los franceses, que dirigieron las llamadas a la acción, serán coherentes con la intervención militar", ha afirmado Francois Baroin, portavoz del Gobierno francés.

07.27 Los ciudadanos de Bengasi llevaban toda la semana pidiendo ayuda a la comunidad internacional: "nos han abandonado, parece que son más importante los intereses que los derechos humanos", repetían. Tras aprobarse la resolución de la ONU, Bengasi se ha convertido en una gran fiesta y han celebrado la decisión con fuegos artificiales.

Fuegos artificiales en Tobruk y vítores en Bengasi, el corazon de la Cirenaica, la región libia de donde partió la rebelión contra el régimen del coronel Gadafi. En los dos lugares, los opositores han celebrado la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta llega cuando las tropas del régimen, tras controlar la mayoría de las localidades en rebelión, se dirigían hacia Bengasi. Antes de la resolución del Consejo, Gadafi había asegurado que detendría el avance de las tropas el domingo para dar una oportunidad a la rendición de los rebeldes. En Trípoli, la capital del país, ha habido silencio en las calles tras la resolución de la ONU. La reacción ha llegado desde el ministerio de Asuntos Exteriores. Aseguran que están de acuerdo en un alto el fuego y en negociar con los rebeldes. Lo que ocurre, afirman, es que no tienen un interlocutor.

07.14 Ban Ki-moon califica de "histórica" decisión del Consejo y pide una acción inmediata para detener la ofensiva de Gadafi contra los rebeldes. "El Consejo de Seguridad ha tomado una decisión histórica dada la crítica situación sobre el terreno (en Libia), espero acción inmediata en los relativo a las provisiones de la resolución".

05.51 El Gobierno de Ecuador ha expresado su "preocupación" por la resolución que autoriza el uso de la fuerza en Libia porque podría derivar en una situación "como lo que ocurrió en Irak y en los Balcanes", según un comunicado del que da cuenta Efe. Los países de la Alianza Bolivariana que impulsa Venezuela han sido muy críticos con este plan.

04.03 Baréin.- Kuwait enviará un buque militar a las aguas del microestado insular, según han indicado fuentes diplomáticas kuwaitíes citadas por la prensa de su país, informa Reuters. El lunes, el rey de Baréin pidió la ayuda a los estados del Golfo para contener la revuelta en su país, en el que ya han entrado 1.000 soldados saudíes y 500 policías emiratíes.

03.59 El cantautor cubano Silvio Rodríguez ha criticado la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU) por aprobar "prácticamente una intervención barbarie" en Libia y ha pedido que se respete la soberanía de los pueblos, informa Efe.

02.37 Los presidentes de EE.UU. y Francia y el primer ministro británico, Obama, Sarkozy y Cameron, han hablado por teléfono esta noche para coordinar los próximos pasos en Libia, según han informado fuentes de la Casa Blanca. Los tres han pedido también a Gadafi que respete todas las exigencias de la ONU Consejo de Seguridad, a modo de último aviso antes de usar la fuerza contra el régimen, tal y como ha autorizado el Consejo de Seguridad.

02.02 Los tres senadores estadounidenses quizá más influyentes, el demócrata John Kerry, el independiente Joe Lieberman y el republicano John McCain, han pedido a EE.UU. que aplique "rápidamente" la resolución, es decir, que empiece ya a usar la fuerza contra Gadafi. Además, han tenido palabras de reconocimiento a la Administración Obama por su decisivo impulso a esta resolución.

01.47 Ya puedes ver cómo ha sido la reacción en directo en Libia a la votación de la ONU, narrada en el Canal 24 Horas por Vicente Vallés y desde Tobruk (este de Libia) por el enviado especial de TVE Óscar Mijallo:

La ONU aprueba intervenir en Libia

Además, puedes ver el Canal 24 Horas en directo que está emitiendo, traducida al español, la señal de Al Jazeera, con una programación especial sobre Libia.

01.38 El primer ministro británico, David Cameron, ha convocado una reunión de urgencia de su gabinete y se dirigirá este mismo viernes al Parlamento, informa Reuters citando a un portavoz.

01.30 Canadá va a enviar seis cazas CF-18 para la operación contra Gadafi en Libia, según informan los grandes medios del país norteamericano.

01.20 El régimen libio se declara ahora dispuesto a un alto el fuego negociado. Lo acaba de decir el viceministro de Exteriores, Jaled Kaaim, en una rueda de prensa en Trípoli tras la aprobación de la resolución de la ONU contra su Gobierno. "Estamos dispuestos (a declarar un alto el fuego), pero necesitamos un interlocutor preciso para negociar su puesta en práctica", ha dicho.

01.15 El ministro de Exteriores alemán confirma que las fuerzas armadas germanas no participarán en la operación en Libia y que ve "riesgos" para llevarla a la práctica.

01.05 La UE se ha declarado preparada para "poner en marcha", dentro de sus limitaciones, las acciones que prevé la resolución de la ONU sobre Libia, según un comunicado conjunto del presidente, Herman Van Rompuy, y la jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton.

01.05 Representantes de los 28 países miembros de la OTAN se reunirán este mismo viernes para estudiar sus planes tras la resolución de la ONU que autoriza los bombardeos contra las fuerzas de Gadafi, según ha informado un diplomático de la Alianza Atlántica a la agencia France Presse.

00.55 El jefe militar de los rebeldes libios, Abdelfatah Yunes, ha expresado su agradecimiento a la comunidad internacional por la resolución de la ONU y ha pedido que la exclusión aérea se aplique solo a las zonas bajo control de las fuerzas de Gadafi.

00.36 El ministro de Exteriores del régimen de Gadafi ha declarado a la agencia France Presse que la resolución que acaba de aprobar la ONU amenaza la unidad de su país y que constituye un "llamamiento a que los libios se maten entre sí".

