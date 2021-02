El consejero de Cultura y Turismo de Murcia agredido el pasado fin de semana , Pedro Alberto Cruz, considera que sería un "malnacido" si culpase al PSOE o a IU de lo ocurrido, que achaca a la "intolerancia y al fascismo puro y duro".

Ha hecho estas declaraciones en TVE, donde ha dicho que quiere volver a la normalidad y dedicarse a la cultura.

No ha querido entrar en detalles sobre la investigación y ha dicho confiar "plenamente" en la "extraordinaria diligencia" de la policía.

A su juicio, una "atmósfera muy densa" en Murcia provocó la agresión pero ha dicho que no quiere el papel de víctima y ha abogado por un clima político menos agresivo en el ámbito nacional y regional.

Por otra parte, el consejero ha informado que físicamente "va mejorando día a día" y que los médicos "están muy alucinados con la recuperación tan rápida y la pequeña arquitectura que han construido por dentro está dando sus frutos". En este sentido, ha destacado que ciertos procesos traumáticos "son más complejos", pero se ha mostrado en que "en unos días estaría reincorporado también al trabajo" que, según ha asegurado, es lo que necesita para "recuperar la normalidad". Cruz ha dicho que no va a entrar en "ningún detalle más" que implique a la investigación judicial , porque "está bajo secreto de sumario , y han sido muchos los que se han encargado de filtrar tantas cosas a la prensa que lo único que han hecho es entorpecer a la investigación", ha criticado.

Critica la "irresponsabilidad" de Rubalcaba

Al ser preguntado por el detenido, Cruz ha dicho que "no va a entrar en ese tema porque bastante aireados han sido todos los datos y todos los procesos y la policía, ahora mismo, está investigando, lo está haciendo muy bien, se está volcando al cien por cien".



En este sentido, ha pedido comprensión porque si ofrece datos "puede perjudicar la investigación" y le puede poner en peligro a él.



Al respecto, ha puntualizado que "la Policía hace sus pesquisas y hay una serie de protocolos, y se llega hasta una persona". A su juicio, lo "lamentable" es que "todo esto se haya filtrado y que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cometió la irresponsabilidad de decir todo lo que dijo".



"Esa persona es el cargo que está más al mando de toda la policía", y ha reprochado que, si no las tiene "todas claras consigo, que no empiece a expandir la foto del detenido por todos los medios de comunicación porque, naturalmente, también va en perjuicio de esa persona".



"Lo que hay que poner es mucha calma, mucha racionalidad y, sobretodo, profesionalidad, porque van muchas cosas en ello", ha concluido