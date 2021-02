Hungría, una presidencia de la UE con 'mordaza'

¿Es digno de presidir la Unión Europea un país que reduce al mínimo la libertad de prensa y ha 'expropiado' los fondos privados de pensiones para hacer frente a su galopante déficit público?

Ésa es la pregunta en voz alta que se plantean algunos en voz alta -como el ministro de Exteriores de Luxemburgo- y otros de manera sutil, como Reino Unido y Alemania, cuando Hungría se dispone a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea tras seis meses de la dirección del gobierno en funciones belga.

Berlín y otras capitales europeas presionan a contrarreloj a Budapest para que enmienda su nueva ley de medios de comunicación incluso antes de que entre en vigor, temiendo que los recortes a la libertad de prensa en Hungría minen seriamente las críticas a la falta de libertades en países como Rusia y distraigan la atención de la crisis de deuda.

"No puedes comportarte como un toro en una tienda china. La UE no trabaja de esa manera ", considera Zoltan Kiszelly, en declaraciones a Reuters.

La diplomacia trabaja

Así las cosas, los diplomáticos europeos tratan de recordar que en otros casos ya se ha atemperado la política no convencional de un país que ostenta la presidencia europea, tal y como ocurrió con la República Checa hace dos años.

Entonces, la UE consiguió parar la crisis del gas entre Rusia y Ucrania, se celebró la primera cumbre con Barack Obama y se cerró un acuerdo con Irlanda para asegurar la aprobación del Tratado de Lisboa.

"Por supuesto, las medidas poco ortodoxas de Hungría no ayudan a su presidencia pero no deberíamos exagerar su impacto. Su imagen no brilla pero no supondrá que el trabajo se paralice", ha señalado una fuente diplomática europea.

Al fin y al cabo, la Presidencia saliente de Bélgica se ha mantenido sin problemas durante los últimos seis meses, aunque el país sigue con un Gobierno interino amte la falta de acuerdo entre flamencos y valones.