Facua pide que se congele el precio de la electricidad

La organización Facua-Consumidores en Acción ha pedido que se congele el precio de la electricidad, al tiempo que ha acusado al Ministerio de Industria de "proteger" a las empresas eléctricas.

"El Gobierno trabaja para satisfacer a las grandes corporaciones en unos momentos de crisis, que la padecen los consumidores", ha señalado el portavoz de esa asociación, Rubén Sánchez, quien ha matizado que, "si hubiera una crisis del sector energético, podría ser razonable asumir una subida, pero no en estos momentos".

Sánchez ha acusado al Gobierno de contar "con un Ministerio para proteger a las empresas, el de Industria, y no contar con otro para proteger a los consumidores". El representante de Facua ha asegurado que el Ministerio de Sanidad, que cuenta con esas competencias, no lleva la palabra "consumo" en su nombre "y ya no tiene eso entre sus prioridades".

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos fija este lunes la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que tienen derecho unos 27 millones de hogares y pymes, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y que, según analistas del sector, subirá cerca de un 10%.