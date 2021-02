El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley Antitabaco, que prohibirá fumar en bares y restaurantes a partir de 2011, casi dos años después de que Sanidad insinuara la necesidad de cambiar la norma de 2005, mucho más permisiva.

No habrá excepciones, ni cubículos para fumadores, como los que aprobó el Senado para bingos, casinos y salas de juego, ni exenciones fiscales para los hosteleros que hicieron reformas en sus locales para adaptarse a la anterior ley.

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, en su defensa de la ley antes de la votación ha querido trasladar un mensaje de confianza a los hosteleros aunque entiende sus "legítimas dudas" y su "comprensible incertidumbre".

Con esta nueva ley, España se coloca a la cabeza de Europa, pero el recorrido no ha sido fácil. Han sido cerca de dos años de anuncios y tramitación.

Detrás de los intentos de retrasar y descafeinar la norma están, en su opinión, no los hosteleros sino las tabaqueras que tienen "envenenado a este sector".

La insinuación de cambiar esta normativa no se convirtió en anuncio hasta seis meses después, en julio de 2009, cuando Sanidad reconoció que estaba estudiando la reforma por primera vez. Desde entonces su entrada en vigor se ha ido retrasando.

La ley actualmente en vigor permite a los bares de menos de 100 metros elegir entre dejar o no fumar (la inmensa mayoría permiten el tabaco) y a los de mayor superficie les obliga a tener espacios diferenciados para fumadores y no fumadores.

Rodrigo Córdoba insiste en que este tipo de leyes que prohíben el tabaco en lugares públicos cerrados están más dirigidas a proteger la salud de los no fumadores que ha disminuir el consumo del tabaco, aunque tienen también este efecto aunque no sea ni inmediato ni directo en conjunción con otras medidas.

"Si el Gobierno y el PSOE no atienden a razones corremos el grave peligro de que salga la versión más dura y radical con la prohibición total" , señalaba a rtve.es, al mismo tiempo que aseguraba que en Europa sólo tienen prohibición total Irlanda, Reino Unido y Chipre. Grecia, cuya ley entró en vigor en septiembre, está dando marcha atrás.

Se podría seguir fumando al aire libre en estadios deportivos y plazas de toros. El borrador no aclaraba qué se entendía por terraza ni ponía freno a que un bar pudiera convertirse en club de fumadores para sortear la normativa.

Aunque la primera vez que Sanidad habló de cambiar la ley fue en febrero de 2009, no fue hasta mayo de este año cuando se lanzó realmente la reforma con la existencia de un borrador que prohibía fumar en los lugares públicos cerrados como bares, restaurantes y salas de fiesta.

- La ley hace mención (en el borrador no lo hacía) a los programas sanitarios de deshabituación tabáquica y recoge que se "potenciará y promoverá" el acceso a tratamientos con coste-efectividad avalada científicamente.

- "Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes , muros o paramentos". De esta forma se intenta evitar que los bares instalen recintos cerrados a sus puertas donde sí dejar fumar.

- En los hoteles, hostales, o establecimientos análogos no se podrá fumar. No obstante, se podrá reservar hasta un 30% de habitaciones fijas para huéspedes fumadores.

Fue entonces cuando se acordó que se podría fumar al aire libre en los campus universitarios pero no en las zonas hospitalarias. El 20 de octubre, finalmente, la Comisión de Sanidad del Congreso aprobó la ley que prohíbe fumar en los espacios públicos cerrados endureciendo la ley con la prohibición , por ejemplo, del tabaco en las zonas infantiles de los parques .

Finalmente la reforma entró el 2 de junio como proposición de ley en el Congreso de los Diputados presentada conjuntamente por el PSOE y ERC-IU-ICV. El Congreso aprobó tramitarla con el apoyo de todos los grupos el 22 de junio pero, con el verano de por medio, no empezó a tomar forma hasta octubre.

El Senado descafeína la Ley Antitabaco

El pasado 1 de diciembre, la comisión de Sanidad del Senado sacó adelante una serie de enmiendas que descafeínan la reforma de la Ley Antitabaco. Entre ellas, las siguientes

- El PP consiguió sacar con el apoyo de CiU enmiendas para permitir habitáculos para fumadores en los bares, para retrasar la ley hasta el 1 de julio de 2011, y para eliminar los requisitos exigidos a los clubes de fumadores como no poder vender bebidas.

- CiU junto a Entesa logró la aprobación de otra enmienda para compensar económica a los bares y restaurantes que realizaron obras para adaptarse a la reforma de 2005 y reservar espacios para fumadores. CiU pedía compensaciones fiscales.

Entre las que no salieron adelante está la propuesta por el Grupo Mixto que proponía que no se pudiera fumar en las colas que se formen al aire libre en museos, cines... etc.

Finalmente, el lunes 13 de diciembre PP y CiU transacionaron una enmienda para sacar adelante las zonas de fumadores en bingos y casinos y CiU consiguió el respaldo para las compensaciones económicas a hosteleros.

Sin embargo, el Congreso lo hechó finalmente para atrás. No habrá cubículos, ni beneficios fiscales ni retrasos en su aplicación.