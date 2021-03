Además, en el Canal 24 horas, Duran i Lleida ha aseverado que los resultados de las elecciones catalanas "no va a cambiar la relación de CiU con el PSOE" y ha querido dejar claro que la formación nacionalista "está con el Gobierno" en esta actual crisis.

"Nosotros sostenemos públicamente que la economía española no es la irlandesa", ha aseverado Duran i Lleida, que ha querido dejar claro que están en la defensa de España ante los ataques de los mercados a nuestra economía: "En ese sentido estamos al lado del Gobierno".