El líder del PP, Mariano Rajoy, ha apelado a los catalanes que confiaron en él en las generales y a quienes piensan votarle en las próximas a que acudan a las urnas en apoyo de la candidata popular, Alicia Sánchez-Camacho, porque el cambio político en España "va a comenzar en Cataluña".

Rajoy ha hecho este llamamiento en el acto central del PP catalán en esta campaña, que ha reunido varios miles de personas en el Pabellón de L'Hospitalet Nord en apoyo de la candidatura de Alicia Sánchez-Camacho.

En su última visita a la campaña catalana, Rajoy ha buscado así movilizar al máximo al votante del PP, que en las últimas generales cosechó 610.473 votos (un 16,4%) y que en cambio en las autonómicas de 2006 sólo atrajo a 316.222 personas (un 10,6%), casi la mitad.

"Alicia es la mejor, ayudadla", ha dicho el líder del PP a la militancia popular en un discurso en el que ha presentado a su partido como garantía de "que no se harán disparates" tras el 28 de noviembre, de que no se pondrán en cuestión "las reglas del juego" y de que no habrá "referéndum" de carácter soberanista.

Rajoy, coreado con gritos como "presidente, presidente", ha augurado que Sánchez-Camacho será "decisiva" tras los comicios del domingo.

La apelación de Rajoy a confiar en su partido también ha ido dirigida a quienes creen que "Cataluña y España necesitan un cambio", ha apuntado. "Cuantos más sean los apoyos al PP el domingo, mejor será el cambio en Cataluña y después en toda España", han sido sus palabras.