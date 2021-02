La televisión del futuro ya está aquí. Es la televisión conectada, un concepto que no trata solo de enchufar el portátil para que se vea en la gran pantalla de plasma de tu salón. Es algo más, una revolución que está en pleno desarrollo y que ha sido una de las protagonistas de la segunda jornada del FICOD, el Foro de Contenidos Digitales que se celebra estos días en Madrid.

Anthony Rose ha presentado YouView, una empresa surgida tras su éxito en el desarrollo del iPlayer de la BBC y que está cambiando el concepto tradicional de consumir los contenidos televisivos en el Reino Unido.

Rose ha destacado que "la clave está en los contenidos" y en pensar desde el punto de vista del consumidor para que este no tenga que depender de diferentes plataformas.

YouView ha lanzado una plataforma abierta de televisión sobre IP que proporciona conectividad a Internet a las plataformas de televisión en abierto del Reino Unido. Para el experto, su prueba de fuego será las próximas Olimpiadas del 2012 en Londres.

La guerra de los formatos

Tras su conferencia ha tenido lugar una mesa redonda en la que se ha debatido el futuro y la situación actual de la televisión conectada con los agentes implicados: televisiones, operadoras y desarrolladores.

Ricardo Villa, Director de RTVE.es y Medios Interactivos de RTVE, ha sido uno de los ponentes. En la charla ha destacado que "la batalla por la pantalla grande del salon ya ha comenzado. Hasta ahora eramos las televisiones las que luchabamos por ella, pero entran muchísimos más actores en juego".

En esta 'guerra' Villa ha señalado que las televisiones se encuentran a la vez con "una lucha entre fabricantes, entre televisiores, por lo que las nos encontramos que tenemos que desarrollar por nuestra cuenta los programas o 'widgets' para proveer los contenidos".

“Europa trabaja en un estándar de TV conectada en abierto“

El director de RTVE.es ha explicado que se trabaja en busca de un estándar junto con el resto de televisiones europeas, intentando que sea de "un estándar abierto y no un jardín privado".

Villa ha anticipado un "cambio radical" en las plataformas actuales, en un tiempo "no muy largo", añadiendo que "ninguna de ellas va a ganar la partida" pero que sí "todas ellas nos muestran el camino" de cuál es el modelo que ganará.

Por su parte, Francisco Sierra, Director de Antena 3 Multimedia, ha reconocido que las televisiones se han tenido que adaptar al "cambio constante" al igual que ha pasado con otras industrias como la música y que en este momento es "internet la que se mete en la televisión" con la llegada de la TV híbrida.

Pero, ¿cómo adaptar los contenidos de la televisión convencional en un mundo de tecnología diversa y cambiante?

Para José Luis Vázquez, presidente de AEDETI (Asociación Española de Empresas de Televisión Interactiva) existe una barrera entre los proveedores de contenidos y los proveedores de tecnología que todavía no se ha salvado. El principal problema, según Vázquez, es que todavía no se ha "encontrado un lugar para ponernos de acuerdo en lo que queremos hacer" y que además "no existen estándares de distribución de contenidos".

Rodrigo Miguel Pineda, Director de Internet Media de Telefónica, ha afirmado que su "objetivo es llevar lo mejor a vuestros bolsillos, bolsos y casas" y en esta batalla "cualquier actor que no se centre en dar a la gente lo mejor está fuera".

“Hemos pasado del 'primetime' al 'mytime'“

Por su parte, José Manuel Ruíz, de Blusens ha afirmado que "hay que empezar a romper barreras y olvidarnos desde dónde vienen los contenidos" y ha señalado que en ocasiones su excesiva protección puede ser un problema, "hay que establecer niveles de protección, sí, pero adecuados a la tecnología existente" ya que hemos pasado del "primetime" al "mytime".

En el debate ha estado presente el éxito del modelo que se lleva a cabo en portales como seriesyonkis.com, que llegan a tener hasta nueve millones de usuarios únicos al mes gracias en parte, a su sencillo uso.

Ricardo Villa ha recordado que en RTVE.es se trabaja en este sentido, para que la gente vea los contenidos "donde, cuándo y cómo quiera" gracias a su Televisión a la Carta y a las webs de programas y series, donde se pueden ver gratis todos los capitulos emitidos.