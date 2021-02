Los republicanos preparan la 'tijera' contra Obama

"Esperamos que el presidente Obama respete ahora la voluntad popular, cambie el rumbo y se comprometa a hacer los cambios que la gente reclama. En la medida en que esté dispuesto a esto, nosotros estaremos dispuestos a colaborar con él".

Con estas palabras el potencial nuevo Speaker de la Cámara de Representantes y líder de la nueva mayoría republicana, Joh Boehner, dejaba la puerta entreabierta al diálogo con la Casa Blanca tras tras la victoria republicana en las legislativas de este martes.

Sin embargo, detrás de las lágrimas y sus proclamas sobre el sueño americano, Boehner ya ha anunciado durante la campaña junto a sus compañeros republicanos cuál es su espíritu para los dos próximos años: "Éste no es un momento de acuerdos".

Sin acuerdos

Si a la Casa Blanca no le había quedado lo suficientemente claro, lo ha repetido su número tres en la Cámara de Representantes, Hugh Hewitt: “No habrá acuerdo en rechazar el ‘Obamacare’. No habrá acuerdo en parar a los demócratas en hacer crecer el Gobierno y aumentar impuestos. Y, si no he sido lo suficientemente claro déjeme decirlo otra vez: No habrá acuerdos”.

Más claro aún ha sido el líder de la que seguirá siendo minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell: “Nuestro principal objetivo es que Obama sea un presidente de un solo mandato”.

El resultado es tan conocido que tiene su propia expresión en inglés, 'gridlock' o, lo que es lo mismo, parálisis ante el enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo.

El problema es que el momento en el que se produce no puede ser más inoportuno, al menos desde el punto de vista económico, tal y como denunciaba en un artículo del pasado viernes en The New York Times titulado significativamente Divided we fail (Divididos fracasamos).

"Esto va a ser terrible. De hecho, futuros historiadores mirarán probablemente a las elecciones de 2010 como una catástrofe para Estados Unidos, una catástrofe que condenó al país a años de caos político y debilidad económica", señalaba apocalíptico.