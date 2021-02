El secretario general del PSM y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado que "a las élites de la derecha" de la región "no es el té lo que más les conviene, sino la tila", por lo que ha abogado por "una política pacífica que piense con la gente y no en el lugar de la gente".

Gómez ha hecho esta reflexión en el discurso pronunciado durante un desayuno informativo de Europa Press, semanas después de que la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre manifestara que estaba de acuerdo con tres ideas del 'Tea Party' americano: menos impuestos, menos intervención del Estado y más nación.

Desde su punto de vista, el PP ha tenido a la ciudadanía madrileña "entretenida con riñas y agravios del Gobierno de España o de otras comunidades".

Por esta razón, ha señalado que los madrileños no conocen sus políticas, poniendo como ejemplo las industriales. "¿Conocen ustedes las políticas industriales del Gobierno de la Comunidad de Madrid?", se ha preguntado, una cuestión que ha respondido a continuación "pues no se culpabilicen. Es imposible que las conozcan, porque no las tiene".

"Ni ustedes ni yo podemos criticar su política, porque no la tiene. Lo que, bien pensado, es tan lógico como perverso", ha subrayado, al tiempo que ha explicado que la derecha "no cree que deba repensar su pensamiento económico a causa de la crisis" ni sus valores, porque considera que "debe volver al poder, y que para volver al poder lo mejor es silenciar sus proyectos".