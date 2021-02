La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho en los Desayunos de TVE que "está en contra de todos los abucheos", aunque opina que "Zapatero se los merece en el momento adecuado". Considera los que recibió durante el desfile de la Fiesta Nacional "inapropiados e inadecuados", porque llegaron en el homenaje a los caídos.

"Yo siempre estoy en contra de los abucheos, de todos aquellos que se producen", pero "los políticos tenemos la obligación de aguantarlos". "Cuando a mí me abuchean yo no veo que nadie proteste", ha señalado.

La presidenta niega que los pitidos a Zapatero en la celebración del 12 de octubre fueran causados por "grupos organizados" y que "en España no hay tea party" (partido del té, en inglés), un movimiento de presión surgido en EE.UU. y vinculado a una política fiscal conservadora.

"El tea party lo que hace es patriotismo, menos impuestos y menos intervención del Gobierno, y con estas ideas yo estoy bastante de acuerdo", ha dicho Aguirre, aunque ha negado que eso suponga que sea la representante del tea party en España.

Aguirre culpa de los abucheos a la forma en la que estaba organizado el desfile, pues los ciudadanos "estaban más alejados, sin pantallas y sin tribunas", y no como en años anteriores.

"Creo que ha sido un error, una tontería el querer proteger al presidente de esos silbidos por el procedimiento de alejar a las autoridades, hacer un cordón sanitario de un kilómetro, quitar las pantallas, quitar la tribuna y que la gente estuviese pitando todo el tiempo", ha explicado.

Asegura que este tema no es comparable con el del diálogo social que llevaron a cabo sindicatos, patronal y Gobierno ante la necesidad de reformar el mercado laboral y del que no salió ningún acuerdo. "Zapatero ha estado dos años mareando la perdiz sin hacer la reforma laboral y el Gobierno tiene que hacer lo que necesita hacer", ha dicho.

Incidente con Revilla

Aguirre dice no haber hablado con su homólogo cántabro, Miguel Angel Revilla, después del incidente que supuestamente protagonizó con su esposa, Aurora Díaz, el día de la Fiesta Nacional, y ha negado que lo que él cuenta que ocurrió sea cierto.

Cuando Ana Pastor le ha preguntado sobre el incidente, la presidenta ha respondido: "Ese favor no se lo voy a hacer a Revilla porque ni he hablado con él ni con su mujer. No ha trascendido nada. Él ha dicho lo que ha dicho y yo digo que no es cierto".

La dirigente regional ha insistido en que no iba a comentar nada sobre el tema porque considera que "hay temas muy importantes en España y en el mundo" para estar hablando de este asunto.

También se ha referido a su rival en las próximas elecciones. Asegura que Tomás Gómez "ha dicho una falsedad: Que me ha devuelto la llamada. Y eso no es verdad". Además, ha aceptado la oferta de enfrentarse con él en un debate cara a cara en TVE.

Sobre las declaraciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que hace "oídos sordos" a los que le piden que explique el vínculo de su Gobierno con ETA, Aguirre ha dicho que le parece "alucinante que los jueces españoles sean para Venezuela la extrema derecha". "Creo que nuestro Gobierno tiene que protestar" y "espero que haga lo que tiene que hacer", ha zanjado.