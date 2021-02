El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado este jueves que no ha cambiado la lucha antiterrorista, que no ve riesgo de ruptura con el PP en esta materia y que Batasuna no estará en las elecciones si no demuestra "inequívocamente" que ha dejado de ser un apéndice de la banda.

En declaraciones a la Ser, el vicepresidente primero del Gobierno y titular de Interior ha pedido prudencia a los responsables políticos tras las declaraciones de los últimos días sobre la posibilidad de que esté próximo el fin de ETA y ha recalcado que no ha cambiado nada ya que la lucha terrorista no se ha modificado "ni una coma", ni se va a modificar.

Rubalcaba ha insistido en que el debate lo tiene que tener en todo caso Batasuna y ha reiterado que esta formación sólo tiene dos opciones para recuperar la legalidad: "o convence a ETA de que abandone definitivamente la violencia o Batasuna deja definitivamente a ETA. Esos son los dos únicos caminos que existen".

Una muestra inequívoca El ministro del Interior ha asegurado que Batasuna no estará en las próximas elecciones municipales, salvo que demuestre "inequívocamente, fehacientemente que ha dejado de ser un apéndice de ETA". Los dirigentes de Batasuna, ha señalado, tienen que tener claro que deben cumplir las reglas de la democracia "claramente, sin subterfugios y sin ambigüedades". Rubalcaba ha negado que esté en peligro la unidad de acción con el PP en materia antiterrorista y ha recordado que "no es el gobierno el que legaliza o ilegaliza, son los tribunales".