Por segundo año consecutivo, el príncipe Don Felipe se ha referido en su discurso de los Premios Príncipe de Asturias a la situación de crisis económica, ha instado al país a superarla "confiando en su talento y fortaleza, con fe en nuestra capacidad de superación" y ha reclamado que España vuelva a ser "ejemplo de capacidad, superación y grandeza", como en otros momentos críticos de la Historia.

El príncipe de Asturias ha animado a "afrontar las causas y consecuencias de un proceso que está afectando gravemente a su economía y bienestar" para lograr construir "una economía más competitiva y eficiente" y que sea "capaz de generar empleo", a la vez que ha tenido palabras de ánimo para los parados -"que sepan que su situación es tan sólo transitoria, nunca una desesperanza sin final"-.

Acompañado de su esposa, la princesa Letizia, y ante la presencia de la Reina Sofía y los galardonados en la ceremonia de entrega en Oviedo, el Príncipe también ha reclamado "mayor vigor e impulso" para la vida pública y "fortalecer" las instituciones, como cauce de representación ciudadana, además de llamar a "buscar la moderación donde haya habido excesos" y "ética donde haya habido abusos".

En su discurso, ha destacado el avance de España en los últimos decenios por la contribución de la sociedad y ha instado a aprender de las generaciones pasadas, citando a Ortega y Gasset.

"Está en nuestras manos demostrar que los españoles de hoy no sólo aprendimos aquella gran lección de responsabilidad nacional, sino que podemos volver a ser ejemplo de capacidad, superación y grandeza. Ellos lo consiguieron. Estoy convencido de que nosotros, que creemos en la gran realidad de España, podemos volver a conseguirlo. No tengáis ninguna duda. Yo no la tengo", ha dicho Don Felipe para concluir su discurso.