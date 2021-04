La ONG 'Catalunya Transport Solidari' ha suspendido la salida este viernes de una caravana que, desde Fogars de la Selva (Girona), quería llegar a Dakar (Senegal).

Lo ha hecho tras la recomendación de no viajar efectuada por el Gobierno de España ya que los vehículos pretendían pasar por la carretera de Nuadibú a Nuakchot (Mauritania), donde fueron secuestrados Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez, integrantes de 'Barcelona Acció Solidària'.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la ONG, Antonio Gómez, ha explicado que el Gobierno les ha pedido que aborten el viaje por seguridad y les ha propuesto transportar por vía marítima el material educativo y sanitario en su haber, en parte donación del Hospital Clínic de Barcelona.

"Con el secuestro se rompió la dinámica en la zona, pero pensamos que lo mejor era continuar", ha dicho el presidente de la ONG, "pero pensamos que no podemos ir contracorriente".

Gómez ha explicado a Efe que se sienten "muy defraudados" por no poder proseguir el viaje, pero que "entienden" la postura del Gobierno.

No viajar al Sahel

Exteriores desaconseja desplazarse al Sahel por el riesgo de secuestro, por lo que diversas ONG han retirado a sus expatriados de las zonas más conflictivas.



Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no han podido confirmar si se ha entrado en contacto con la ONG para pedirle que se abstenga de hacer esta ruta.



No obstante, recuerda que no podrían "vetar" ninguna caravana humanitaria, sino como mucho aconsejar que se eviten las zonas más peligrosas, han manifestado fuentes diplomáticas a Europa Press.