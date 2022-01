Dilma Rousseff y José Serra , quienes disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, han comenzado a coquetear con Marina Silva, del Partido Verde (PV), quien quedó en tercer lugar con 20 millones de votos.

"Llamé hoy (lunes) a Marina para felicitarla por su excelente desempeño en las elecciones", ha dicho Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), quien este domingo se impuso en la primera vuelta con 46,9%, y disputará la segunda el próximo día 31 frente a Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que logró 32,6%.

En una rueda de prensa en la que se ha presentado arropada por los diez gobernadores electos de la base política que la apoya, la candidata del PT ha asegurado que no pidió "ningún apoyo" a Silva, pues "no era el momento", pero no ha descartado hacerlo en los próximos días.

Un plazo de quince días La candidata verde fue la gran sorpresa de estas elecciones y, mientras las encuestas la atribuían una intención de voto del 15%, obtuvo 19,3%, que representa unos 20 millones de votos que la perfilan como el fiel de la balanza en la segunda vuelta. Por su parte, la candidata del Partido Verde ha confirmado que los dos aspirantes a la Jefatura del Estado en la segunda vuelta se han puesto en contacto con ella, pero rechazó haber decidido a cuál darle su apoyo. "En cuanto a los candidatos, ambos me llamaron para felicitar la contribución que hicimos al país, las propuestas que presentamos y ambos manifestaron deseo de tener la oportunidad de conversar", ha dicho Silva en una breve rueda de prensa celebrada en Sao Paulo. Según la abanderada de los ecologistas se ha mostrado confiada en que la postura sea adoptada en un "plazo máximo de quince días". "Queremos un proceso abierto, transparente, democrático, a la altura del que fue el resultado del proceso político que vivimos en esta alianza con los núcleos vivos de la sociedad", ha declarado. "Voy a vivir el proceso, voy a conversar con los diferentes segmentos de la sociedad y voy a participar de la convención", ha dicho, para agregar: "Voy a ser coherente con mis convicciones".

Diferencias entre Silva y Rousseff Silva fue ministra del Medio Ambiente en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y renunció hace dos años, debido a diferencias con Rousseff, que era titular de la Presidencia, sobre programas de desarrollo de la región amazónica. El año pasado también renunció a tres décadas de militancia en el PT para afiliarse al PV y aceptar la candidatura presidencial. A pesar de ese pasado reciente de divergencias, tanto Rousseff como los principales dirigentes del PT se han volcado en elogios a la candidata verde, de quien valoraron su "capacidad", "integridad" y "compromiso", entre otras virtudes políticas. Rousseff incluso ha declarado que está "convencida de que Marina tiene muchas más afinidades" con ella y el PT que con Serra y el PSDB, y ha dicho estar convencida de que la elevada votación a la candidata verde le impidió superar el 50% que precisaba para evitar la segunda vuelta ante Serra. Más allá de esa velada búsqueda de apoyo de los ecologistas, Rousseff ha mandado otro mensaje al electorado y recordó que la base partidaria que la apoya obtuvo las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado en las elecciones de este domingo. "Eso será muy importante si resultase elegida presidenta, porque ayudará a gobernar a Brasil y a aprobar en el Congreso las reformas que el país precisa", declaró.