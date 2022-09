El conseller de Interior, Joan Saura, ha defendido este jueves que los Mossos d'Esquadra actuaron durante el día de la huelga general de forma "contundente y selectiva" y ha justificado que no se desalojó antes la antigua sede de Banesto de Barcelona, donde se refugiaban algunos de los violentos, porque el juez no lo autorizó.



En rueda de prensa, arropado por la plana mayor de su Departamento, Saura ha afirmado además que en la jornada del miércoles hubo una "coordinación constante" entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana y ha insistido en que el Ayuntamiento de Barcelona e Interior estuvieron en permanente contacto.



Saura, ha explicado así que el desalojo de la antigua sede de Banesto, que desencadenó fuertes disturbios en el centro de la ciudad y acabó con decenas de detenidos y heridos, se hizo después de los incidentes en plaza Universitat porque los violentos utilizaron el edificio como "centro de operaciones que hostiga a los Mossos d'Esquadra y comete ilícitos penales" y ha insistido en que el juez no lo había autorizado antes.

Diferencia entre 'antisistema' y manifestantes El conseller de Interior ha advertido a los violentos que protagonizaron altercados durante la jornada de huelga que "no quedarán impunes" y los ha desvinculado del resto de manifestantes que acudieron a las marchas en Barcelona.



El consejero ha hecho hincapié en que estos activistas antisistema "no tienen ningún apoyo de la sociedad catalana" y no representan "nada" de la sociedad. "No conseguirán con su violencia implantar sus ideas", ha recalcado.



El conseller ha defendido además que su número dos, Joan Boada, acudiera a una manifestación en Girona a favor de la huelga mientras en Barcelona ocurrían incidentes violentos, y ha apuntado que el secretario general de Interior no tiene competencias policiales ni en seguridad.