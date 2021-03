El presidente de CiU, Artur Mas, ha lamentado este jueves que la Generalitat no haya estado "a la altura" durante la huelga general del 29-S.

Además, el líder de CiU ha criticado que un alto cargo de la conselleria de Interior se manifestara en Girona por cuestiones partidistas mientras ocurrían los altercados de Barcelona, en referencia al secretario general de Interior de la Generalitat, Joan Boada.

"Si esto pasara en un gobierno serio, y el actual no lo es, el presidente tendría que destituir inmediatamente al alto cargo", ha añadido Mas, quien ha pedido a la Generalitat que sea "inflexible" con el vandalismo.

Mas ha condenado los incidentes ocurridos en Barcelona durante la manifestación, los cuales ha calificado de "vandalismo sin precedentes".

Para Artur Mas, la huelga general no ha satisfecho "ni al Gobierno, ni a los sindicatos, ni a la economía, ni al país" a pesar de ser una respuesta social a una nueva promesa rota del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , de no tocar los derechos laborales.

La Generalitat se defiende

El consejero de Interior de la Generalitat, Joan Saura, ha justificado que el secretario general de su departamento, Joan Boada, asistiera a una manifestación en Girona por la huelga y que no estuviera trabajando en el dispositivo de seguridad de Barcelona durante los disturbios porque él no tiene competencias en este ámbito.



En rueda de prensa, Saura ha dicho que Joan Boada "tiene todo el derecho a acudir a una manifestación, es un derecho constitucional". Para Saura, su número 2 no descuidó ninguna de sus competencias, porque no se requería en este caso.