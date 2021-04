Los seguidores de Gianfranco Fini, presidente de la Cámara de Diputados italiana, apoyarán al primer ministro Silvio Berlusconi después de que el primer ministro haya decidido someter su programa de gobierno a la confianza de la cámara.

Los 35 votos del grupo Futuro y libertad garantizan la seguridad de que el gobierno seguirá adelante. Los portavoces de este grupo consideran que Berlusconi se ha dado un baño de humildad al acceder a la votación y, por eso, le conceden una prórroga de sustento.

El día antes de la comparecencia de Berlusconi con su plan de gobierno se ha caracterizado por las reuniones, nervios, disidentes que no lo son y pactos que no llegan a confirmarse. Más que pulir el discurso, las últimas horas han supuesto un continuo ejercicio de aritmética.

La exposición de las cinco prioridades del mandato de Berlusconi es sólo una disculpa. No interesa a nadie. El equipo de gobierno se ha zambullido en la loca búsqueda de apoyos. Los 'fínianos' han pataleado para dejarse oír. Han pedido una reunión con la ejecutiva del PDL y no la han conseguido. Al final, han transigido al apoyo porque no hacerlo supondría su tumba política.