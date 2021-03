Italia ha dado un paso más hacia las elecciones anticipadas después de que el principal aliado parlamentario del primer ministro, Silvio Berlusconi, haya pedido un adelanto electoral "lo más pronto posible".

"No es posible seguir adelante en las condiciones actuales, parar la marcha hacia las elecciones es imposible", ha declarado el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, en Calalzo, al norte de Italia.

Estas palabras que añaden presión a la reunión que mantendrá este viernes el Pueblo de la Libertad (PdL), la formación de Berlusconi que tiene que decidir si sigue adelante o se inclina por las urnas tras la expulsión del presidente de la Cámara, Gianfranco Fini, y sus partidarios, lo que ha dejado a Berlusconi en minoría en el Congreso y en el Senado.

"Así no es posible seguir adelante. Ya la máquina se ha puesto en funcionamiento para las elecciones y hace falta algún gesto importante que la bloquee", ha añadido Fini.

Críticas mutuas de Fini y Berlusconi

Ese gesto importante sería, según Bossi, la dimisión de Gianfranco Fini como presidente de la Cámara de los Diputados, algo a lo que le instó el propio Berlusconi en la misma noche del 29 de julio en la que anunció su expulsión del partido que ambos habían fundado, el Pueblo de la Libertad (PdL).

Pero ese movimiento parece estar muy lejos de producirse, sobre todo después de que el diario Il Giornale, propiedad de la familia de Berlusconi, haya destapado el escándalo de una supuesta estafa agravada en la venta de un apartamento de Montecarlo de la extinta formación política que lideraba Fini, Alianza Nacional (AN).

La fundación "Fare Futuro", próxima a Fini, publica este jueves en su página web un duro editorial contra Berlusconi, que ha sido interpretado como un nuevo movimiento del entorno del presidente de la Cámara de los Diputados por distanciarse del primer ministro y dejar claro que la reconciliación es casi imposible.

"Nadie nos puede ya convencer de que el 'Berlusconismo' no coincide con la doctrina de los expedientes y de los chantajes, con la mentira que se convierte en un instrumento para atacar al adversario y destruirlo", reza el editorial de la fundación.



La fundación próxima a Fini afirma que quien no ha sido leal con los electores ha sido quien expulsó al presidente de la Cámara Baja del PDL y reconoce un "sentido de culpa" por "no haber entendido antes, por no haber sabido, por no haber levantado la cabeza" ante lo que ocurría con Berlusconi y su entorno político.

Estas nuevas declaraciones en el seno de la mayoría de Gobierno, en la que los parlamentarios afines a Fini han formado su propio grupo, Futuro y Libertad para Italia (FLI), se producen en la víspera de la reunión que este viernes celebrará en Roma la Ejecutiva del PDL.

En ese encuentro, al que acudirá Berlusconi, está previsto que se analicen los apoyos con los que cuenta el Gobierno italiano de cara al nuevo curso político, por si es necesario convocar elecciones cuando aún no se han cumplido tres años de la victoria electoral de 2008.