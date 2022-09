Corea del Norte prepara su dictadura de 'Tercera Generación'

Corea del Norte, el país más aislado del mundo, se prepara para vivir una semana histórica. El dictador Kim Jon Il está a punto de dejar el mando a su tercer hijo, Kim Jon Un, del que no se sabe a ciencia cierta ni la edad que tiene.

El relevo se ha preparado en una reunión a la que asisten miles de delegados del Partido de los trabajadores, el único que existe, y que celebra su primera conferencia en 44 años.

En ella, se ha reelegido por unanimidad a Kim Jong-il como su secretario general mientras se anunciaba por la agencia oficial norcoreana KCNA que su hijo menor era ascendido a general de cuatro estrellas del Ejército, su primer alto cargo oficial y un indicio de que es el elegido para heredar las riendas del hermético régimen norcoreano.

Se trata de la mayor reunión política en Corea del Norte en las últimas tres décadas, desde que en 1980 se celebrara el congreso en el que actual dirigente norcoreano fue designado sucesor de su padre, Kim Il-sung, el "gran líder" y fundador del país.

El país más aislado del mundo

Pese al cambio de liderazgo, casi nadie piensa que algo cambiará en este régimen convertido en prisión para sus 22 millones de ciudadanos. En Corea del Norte no pueden usarse los móviles e Internet está prohibido. No hay libros o películas que no estén autorizados por el Gobierno y la gente se muere de hambre porque el Gobierno gasta la mayor parte de su presupuesto en mantener al Ejército.

El pueblo sigue venerando, por obligación, a Kim Il Sun, el fundador de esta dinastía comunista y todavía presidente, a pesar de que murió hace 16 años. Su hijo, Kim Jon Il, el líder actual, es un extravagante dictador que ha llegado a secuestrar a dos actores para que representaran escenas de sus películas favoritas. Un hombre que lleva alzas en los zapatos y se peina con tupé para parecer más alto y al que no le tiembla el pulso para firmar sentencias de muerte que acaban siendo ejecuciones públicas.

Kim Jon Il no ha podido delegar en su hijo mayor, detenido con pasaporte falso en el Disneylandia de Tokio y que ahora reside en Macao, donde lleva una vida de millonario retirado. Su segundo hijo fué descartado porque según su padre tiene una personalidad afeminada. Ahora, el futuro de Corea del Norte está en manos de Kim Jong Un, un joven cuya edad ronda los 27 años y del que poco más se sabe salvo que estudió en Suiza.