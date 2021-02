Cuando llegué a Pyongyang en junio del 2000, no pude evitar un ¡por fin! de satisfacción. Hacía años que deseaba visitar aquel país, convertido por la dictadura que lo oprime en inaccesible.

Con mi querido y admirado Jose Maria Llanas, mi realizador de cabecera en TVE y tan curioso por el mundo como yo, habíamos soñado aquel viaje una y otra vez. Incluso, en los 80, pedimos reiteradamente un visado en Paris . Sin éxito alguno, por supuesto.

20 años después , ¡yo estaba allí!. Aunque, tristemente sola. Un injusto infarto nos privó de Jose María hace ya algún tiempo. Pero, no de su entrañable recuerdo y, por eso, le dedicamos aquel reportaje que hubiera sido también suyo.

El reto de llegar a Pyongyang

En la fachada de la terminal del aeropuerto, el desmesurado y onmipresente retrato del 'Gran Líder' Kim Il Sung -ya fallecido, pero todavía y para siempre Presidente de la Nacion- y, a pie de escalerilla, una delegación oficial exhibiendo en la solapa la ineludible insignia con su rostro, fueron el marco de la inequívoca bienvenida a la tierra que ahora dirige, 'el Querido Lider', Kim Jong Il, hijo del fundador de la primera dinastía comunista.

Enseguida quedó claro, por si había alguna duda, cómo era la cosa. Dos de los funcionarios iban a acompañar de avión de llegada a avión de partida al equipo de TVE, el primero de una televisión de España autorizado a trabajar en aquel hermético territorio. Para no perdernos de vista, se alojaron también en nuestro hotel, pese a ser el único que había entonces para extranjeros y estar vigilado sin resquicio alguno para el escape.

De hecho, con el embajador Bregolat intentamos un paseo nocturno que fue, inmediatamente, frustrado. Caminamos unos 150 metros casi en plena oscuridad porque la electricidad se gasta allí sin regateo solo para iluminar monumentos a mayor gloria del régimen. Vislumbrabamos un edificio tenuamente alumbrado que resultó ser una estación y... Nuestro fin de trayecto.

Fuimos interceptados con gestos, conducidos con amabilidad a una sala de rancios sillones de terciopelo verde oscuro protegidos por macasares de macramé y acompañados de vuelta al hotel. Durante las noches, sonaba mi teléfono un par de veces sin respuesta al descolgar. Supongo que, por si acaso... Para comprobar que no no me había descolgado por la ventana hacia no sé dónde.

Se iban a establecer relaciones diplomáticas entre España y Corea del Norte y, gracias a eso, estábamos allí. A eso, a mi testarudez y a la inestimable ayuda de Exteriores.

Cuando José María Aznar anunció, unos meses antes, esa decisión al hilo de la tomada en el mismo sentido por Tony Blair -aunque no secundada por todos los miembros de la UE-, empecé a dar la lata sin descanso y la presencia de TVE se coló en la negociación entre ministerios .

Así que, en mano el preciado e 'imposible' visado entregado en la capital de China -vecina y sola protectora de Corea del Norte- TVE se montó en el, entonces, único vuelo de las líneas norcoreanas. Salía de Pekín y para entretener al pasajero ofrecía folletos sobre "Las mil y una bondades" que le esperaban al llegar.