Clinton se reúne con Abás para "mantener vivas" las conversaciones de paz con Israel

La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, ha mantenido una reunión de media hora en Nueva York con el presidente palestino, Mahmud Abás, quien ha reiterado esta semana su amenaza de abandonar las negociaciones de paz con Israel.

Según ha informado a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, la breve reunión bilateral ha sido un paso más en los esfuerzos de Estados Unidos para "mantener vivas las conversaciones" sobre el futuro de Oriente Medio.

Crowley ha añadido que la secretaria de Estado continúa presionando a Israel para que extienda la moratoria a la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania y urgiendo a Abás a no hacer efectivas sus amenazas de abandonar la negociación.

"Si no continúan con la moratoria, no deberíamos negociar"

En declaraciones a la cadena de televisión árabe "MBC", Abás, que como Clinton se encuentra en Nueva York con ocasión de la Asamblea General de la ONU, ha afirmado que "estamos esperando al día 26".

"Si no continúan con la moratoria, digo franca y abiertamente que no deberíamos retomar las negociaciones. Las abandonaremos", ha declarado el presidente palestino.

En la entrevista, Abás se muestra dispuesto a aceptar una solución de compromiso, la prórroga de seis meses de la congelación de los asentamientos. Lo que no quiere, declara, es que Israel diga "hemos extendido la moratoria tres meses y no hemos llegado a ningún acuerdo, así que no la prorrogaremos más".

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU este jueves, el presidente estadounidense lanzó un llamamiento en favor de la extensión de la moratoria, que afirmó que "ha contribuido a crear una diferencia sobre el terreno y ha mejorado la atmósfera en las negociaciones".