La Administración de EE.UU. está profundamente dividida sobre su política en Afganistán y algunos de los consejeros del presidente Barack Obama llevan meses batallando unos contra otros. Así lo revela el periodista Bob Woodward, famoso por desvelar el escándalo del Watergate, en un nuevo libro.

El enviado especial de Obama para la región, Richard Holbrooke, considera que la estrategia de la Casa Blanca en el conflicto "no puede funcionar", se afirma en el libro, del que este miércoles publica un extracto la versión digital del diario The New York Times.

Con el título de Obama's Wars (Las guerras de Obama), el libro sugiere que las divisiones en el seno del grupo de consejeros de Obama son mucho mayores de lo que se conocía, asegura el diario, que ha obtenido una copia antes de su publicación el próximo lunes.

“Holbrooke es un egoísta bastardo, opina Biden“

En una de las citas que se divulgan en el libro, el vicepresidente Joseph Biden se refiere a Holbrooke como "el mayor egoísta bastardo que he conocido".