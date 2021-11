El líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves en Melilla que su visita a la ciudad autónoma está dentro de la normalidad y que no pretende con ello levantar ningún tipo de polémica.

"Ésta es una visita en positivo, para estar con los melillenses, y lamento que alguien le atribuya una intención negativa. No vengo a polemizar con nadie, vengo porque me han invitado, porque quiero y porque me gusta".

De este modo ha respondido Rajoy a la polémica que se ha levantado en las horas previas a su llegada a la ciudad autónoma, después de que el el primer ministro marroquí, Abás El Fasi, calificara de provocadora la visita del líder del PP en una carta dirigida al propio Rajoy escrita en calidad de secretario general del partido nacionalista Istiqlal.

"Me desplazo con absoluta normalidad por todo el territorio nacional y lo voy a seguir haciendo", ha asegurado Rajoy.

Sobre el contenido de la carta, el líder de la oposición ha asegurado haber leído su contenido pero ha insistido en su intención de no polemizar, asegurando que "Marruecos y España tenemos mucho que ganar desde el entendimiento y si vamos de la mano".

Rajoy ha llegado a Melilla poco después de mediodía, donde ha sido recibido con aplausos y gritos de 'presidente, presidente' por una decena de personas que le aguardaban en el centro de la ciudad autónoma.

Tras visitar la sede de su partido, la comitiva se ha dirigido a la Asamblea, donde han mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda.

En la reunión, Rajoy se ha comprometido ha incorporar a su programa electoral cinco cuestiones que atañen a Melilla: la ampliación del puerto, la puesta en marcha de un plan de acción estructural para frenar el fracaso escolar, el impulso de la ciudad como centro de estudios universitarios, el fomento de ayudas al transporte y el acceso a los fondos comunitarios que se repartirán a partir de 2014.

Imbroda califica a Rajoy de "gran amigo de Melilla" Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha agradecido la visita del líder del PP, al que ha calificado como "un gran amigo" de la Ciudad Autónoma. "Estás en tu ciudad, estás en el rincón que tenemos al sur del sur en España", ha dicho Imbroda a Rajoy, quien ha resaltado "la vocación de permanencia infinita con la bandera española, europea y de Melilla". En la comparencia conjunta con Rajoy, Imbroda ha recordado también que el líder del PP ha llegado a la ciudad "a trabajar", ya que ha mantenido un encuentro con el Consejo de Gobierno de la ciudad, donde se le han presentado las principales necesidades de Melilla, con la esperanza de que sea el próximo presidente del Ejecutivo español y éstas se puedan llevar a cabo.