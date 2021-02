La ministra de Sanidad y aspirante socialista a encabezar la lista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Trinidad Jiménez, se ha mostrado sorprendida en RNE por la polémica sobre el envió de mensajes de móvil en contra de su adversario, Tomás Gómez, que han recibido este fin de semana miles de militantes del PSM.

Asegura que es una "polémica estéril" y un "asunto menor" y que lo único importante es que los militantes puedan decidir quién es el mejor candidato para ganar Madrid.

Por su parte, Gómez ha restado importancia a la polémica de los sms también en RNE y ha pedido calma y cofianza en el proceso.

08.40 min Entrevista Tomás Gómez

Trinidad Jiménez ha asegurado que el candidato que gané tendrá el respaldo de todos y tendrá "legitimidad y una enorme fortaleza para ganar las elecciones".

A su jucio, "es posible ganar Madrid, es posible y es necesario" y ha insistido en que no se plantea otro objetivo que no sea ir a por la mayoría.



Ante la posibilidad de integrar como número dos a Tomás Gómez, si ganara las primarias y las autonómicas, Jiménez ha destacado que "todos vamos a trabajar juntos" y que no tendría problemas en realizar un "gesto de integración".

Preguntada por el sondeo publicado por El País, Jiménez ha reseñado que lo más importante de la encuesta es que la población valora positivamente que el PSOE esté celebrando elecciones primarias.

Si pierdo, me quedo Jiménez ha asegurado que, si ganara las primarias y fuera derrotada por Esperanza Aguirre en los comicios del 22 de mayo, se quedaría en la política madrileña por "credibilidad personal y política", en declaraciones a Telecinco. La titular de Sanidad también ha sido preguntada por las críticas que dicen que no puede compaginar su papel de precandidata con el puesto que tiene al frente del Ministerio. Después de aclarar que dichas críticas han sido "pocas", Jiménez ha contestado que "todo el mundo sabe" que ella es "una mujer trabajadora y muy responsable".