Un nuevo 'Trinimaratón' sin chupa de cuero

Emplea más de 15 horas al día en convencer a los suyos de que es la mejor para levantarle a Esperanza Aguirre su silla de la Puerta del Sol.

Trinidad Jiménez comienza su actividad a las 8:30 de la mañana y la cierra, muchos días, pasada la media noche.

De vuelta al 'Trinimaratón'. Así podría definirse la actividad frenética de la aspirante a candidata por el PSOE en las elecciones autonómicas madrileñas. Con este nombre se dio a conocer la campaña con más de 70 actos que desarrolló en Madrid hace siete años, entonces con el fin de convertirse en alcaldesa de la capital.

Vuelve ahora a unas jornadas maratonianas que le llevarán, esta vez, a todos los rincones de la región.

Visitas a las agrupaciones locales del PSOE y a las casetas socialistas en las fiestas patronales y actos promovidos por su plataforma de apoyo componen este nuevo 'Trinimaratón 2010'.

Si cabe, más duro que el de hace años porque ahora la lucha es intestina, contra un compañero, contra el líder de los socialistas en Madrid, Tomás Gómez, que reprocha a su rival que no puede hacer en tres días lo que él en tres años.

"Ahora la campaña es más complicada porque tiene que compaginar su actividad como pre-candidata con la agenda de ministra", ha explicado a RTVE.es su jefe de campaña, Francisco Moza, quien asegura que el objetivo es el "contacto directo con el militante" para convencerle de que ella es la mejor opción.

Ahora ya no le hace falta ponerse la famosa chupa de cuero que le hizo famosa. Con ella ganó en su día mucha notoriedad pública y repercusión mediática pero también supuso dar una visión frívola de una política entonces no muy conocida.

No necesita la chupa de cuero, 'Trini puede'

Mensaje de campaña: "Con ella el cambio es posible"

Los ideólogos de su campaña creen que ahora la mejor carta de presentación de Trinidad Jiménez no es una imagen u otra, sino su trayectoria política y su gestión al frente de Sanidad.

Están seguros del lema 'Trini puede' emulando el famoso 'Yes, we can', que aupó a Barack Obama a la histórica victoria en los comicios estadounidenses.

"Con ese lema queremos que los socialistas interioricen que con ella es posible el cambio", ha explicado su director de campaña, que insiste en la idea planteada por la ministra el día de su presentación como candidata de que "hay que sacudirse la resignación".

Hasta el 3 de octubre, fecha de celebración de las elecciones primarias, le espera una dura batalla contra el denominado candidato de las bases. En su defensa, el jefe de campaña de Jiménez dice: "Trinidad es militante de base del PSOE en Madrid desde hace 25 años".