La Audiencia Nacional ha condenado a 83 años de prisión al ex jefe militar de ETA Gorka Palacios, el primero en ser juzgado en este tribunal tras el anuncio de tregua de la banda el pasado 5 de septiembre, por el atentado cometido en julio de 2001 en Madrid en el que murió un policía nacional.

Así consta en la sentencia dictada por la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal, que juzgó a Palacios tres días después del anuncio de ETA de cesar sus "acciones armadas ofensivas", que ha impuesto esta pena por los delitos de asesinato terrorista por la muerte del agente Luis Ortiz de la Rosa, estragos y lesiones, así como a pagar una indemnización de 300.506,05 euros.

Los magistrados consideran probado que el ex dirigente etarra participó junto a sus compañeros del "comando Madrid" ya condenados Aitor García y Ana Belén Egües y otras personas "no identificadas" en la elaboración del artefacto explosivo colocado en el coche-bomba, y fue además quien recabó toda la información del lugar para perpetrar el atentado.

Esta es la primera condena de Palacios en España, después de que fuera entregado temporalmente por las autoridades francesas el pasado mes de marzo. Deberá volver al banquillo de los acusados para responder por otro atentado cometido en junio de 2001, en el que falleció el general Justo Oreja Pedraza.

Considerado coautor del atentado

Los magistrados aseguran que Palacios, a quien consideran coautor del atentado, robó junto a Egües el vehículo que explotó y "paralelamente se iba a encargar de efectuar la llamada reivindicativa" en nombre de ETA, algo que, si bien "no ha sido contrastado, esto "no significa que no lo hiciera".

El tribunal, compuesto por la presidenta Ángela Murillo y los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, basa sus argumentos en las declaraciones policiales y judiciales que efectuaron Egües y García tras ser detenidos, a las que consideran "prueba más que suficiente" para condenarle.

De esta forma, aunque los dos afirmaron en el juicio no recordar nada y haber efectuado dichas declaraciones inculpatorias bajo torturas, la sala cree que "es claramente advertible" que no dijeron la verdad, sino que actuaron de la forma que creyeron "conveniente" para alejar a Palacios de las acusaciones.

Subrayan que, a pesar de la incomunicación a la que estaban sometidos, fue "calcado" lo que relataron, un elemento que califican de "crucial" entre todo el material probatorio.

"No es sostenible, dada su dificultad, que se inventasen justamente por separado lo que resultó ser del mismo tenor", afirma el tribunal, que considera que "la verosimilitud" de las declaraciones se convierten en "veracidad" por las coincidencias expuestas.

Gorka Palacios fue detenido en 2003 en Francia cuando era considerado jefe militar de la banda armada, por lo que fue juzgado junto al ex dirigente Juan Ibon Fernández Iradi "Súsper" y condenado el pasado mes de noviembre a 18 años de prisión por el Tribunal de lo Criminal de París.