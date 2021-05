Hay algunas aplicaciones genéricas para iPad que deberían prácticamente venir cargadas de serie en el sistema operativo. Pero como Apple no lo hace, lo haremos nosotros: basta revisar esta lista, seguir los enlaces y descargarlas desde la App Store.

La mayor parte de ellas son gratuitas o ridículamente baratas; otras existen en versiones light que se pueden probar durante un tiempo antes de decidirse por comprarlas. Han sido seleccionadas en base a las recomendaciones de usuarios expertos que no pueden vivir sin ellas. Aparte de las propias aplicaciones de Apple, son lo mejor de lo mejor entre lo imprescindible.

Es la aplicación de Amazon para leer libros electrónicos. A nada que se vaya a usar el iPad para leer, comprar o descargar libros es sin duda la mejor opción. Se sincroniza automáticamente con la cuenta de compras en la tienda y con otros dispositivos móviles, o el portátil. Lee libros en diversos formatos, su interfaz es muy elegante y la lectura comodísima (permitiendo elegir tipos y tamaños de letra, color, brillo, etcétera).

Además de que incluye un diccionario instantáneo en inglés para consultar las dudas, se pueden marcar textos y ver qué zonas del libro han marcado otros lectores. El único problema: no todos los libros de la tienda están en castellano, y algunos en inglés no se pueden comprar por cuestiones legales. Por desgracia la situación en la tienda de iBooks de Apple no es que sea mucho mejor.

Algo parecido pero para revistas: Zinio.

Precio : Gratis