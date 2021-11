La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ve "prácticamente imposible" apoyar o pactar con el PSC de cara a las próximas elecciones del 28 de noviembre porque "el señor Montilla no tiene nada que ver con el señor Patxi López". Además, ha añadido que "numéricamente" es imposible llegar a "ningún apoyo que supusiera un Gobierno".

Sánchez Camacho ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional que el actual presidente de la Generalitat últimamente ha dejado "en muchos aspectos de ser socialista para pasar a defender postulados más independentistas".

La líder catalana del PP justifica esta afirmación en que Montilla se volcó en la manifestación del 10 de julio para rechazar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, una manifestación "en contra de la Constitución y de un texto constitucional", ha dicho Camacho. Además, ha criticado al president por la ley de Educación y la ley de Consumo, "que multa a los comerciantes por colocar rótulos en castellano".

Ha afirmado que Montilla "ha abandonado en gran parte a su electorado" después de haberse convertido en un "prisionero de los independentistas de Esquerra!". "Patxi López no está haciendo nada de esto en el País Vasco", ha sentenciado Sánchez Camacho.

Es llamativo que, pocos minutos después, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, haya señalado en 'Los Desayunos de TVE' que la llave del cambio político en Cataluña la tiene el PP que "es capaz de pactar con CiU y con el PSOE, como ha hecho en el País Vasco".

"No estamos para aventuras independentistas"

La presidenta del PP catalán, sin embargo, tampoco se ha mostrado cómoda con la idea de pactar con la CiU de Artur Mas. De hecho, ha acusado al líder nacionalista de llevar a su partido a una "deriva claramente independentista" y de no querer formar parte de España.

"Mas quiere ser independiente, no quiere formar parte de España, y ese no es el sentir de la mayoría de catalanes y catalanas", ha asegurado Sánchez Camacho después de recordar que el líder de CiU continúa "hablando de referendum independentista" y que ya ha anunciado que su voto será positivo. "Mas puede crear problemas que no necesita Cataluña", ha sentenciado Sánchez Camacho.

En este sentido, ha afirmado que Cataluña no está "para aventuras independentistas, sino para reforzar la relación con España" y ha apostado porque, si la participación en las elecciones es alta, los votantes apoyen "a los partidos sólidos y responsables". Ha descartado de esta forma que formaciones "como la de el señor Laporta" tengan "capacidad de decidir" en los comicios.