"Mi vida en el infierno" es el adelanto de la estremecedora autobiografía de Natascha Kampusch, la joven austriaca que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 y que permaneció en cautivario ocho años hasta que el 23 de agosto de 2006 consiguió escapar del zulo en que vivía.

El diario Daily Mail ha publicado algunos extractos del libro 3.096 días, en referencia al tiempo que permaneció retenida por Wolfgang Priklopil, y que se publicará este miércoles.

Su secuestro, sus más de ocho años en cautiverio, su vida en el sótano, su fuga...Natascha, de 22 años, relata todos los detalles del caso que conmocionó al público hace cuatro años.

Por ejemplo, cómo su captor llegó a golpearla hasta 200 veces a la semana, a encadenarla a la cama que ambos compartían, a obligarla a raparse la cabeza o a trabajar semidesnuda como una esclava doméstica.

"Ahora me siento lo suficientemente fuerte como para contar la historia completa de mi secuestro", ha afirmado al Daily Mail, que cifra en casi 1 millón de euros las ganancias por la publicación del libro, que será presentado esta semana al público austríaco en Viena y se distribuirá también en España y Latinoamérica.

Del día de su secuestro, en marzo de 1998, cuando tenía 10 años, Kampusch rememora que le preguntó al autor: "¿Vas a abusar de mí?", ante lo que el secuestrador dijo: "Eres demasiado joven para eso".

"Me sumergía la cabeza en el fregadero"

Natascha cuenta que su secuestrado la obligaba a llamarle "Señor" o "Maestro". "Usted ya no es Natascha nunca más. Ahora me perteneces", le decía.

"Él odiaba cuando el dolor por los golpes que me propinaba me hacía llorar. Entonces me agarraba por el cuello, me sumergía la cabeza en el fregadero y me apretaba la tráquea hasta que perdía el conocimiento", explica.

En una entrevista que publica este lunes el diario Kurier, la joven se refiere al pasaje del libro que cuenta la "humillación" y cómo Priklopil la trató "casi como una leprosa" cuando tuvo su primera menstruación.

También le hizo pasar hambre. "Quería impedir que me desarrollara como adulta. Era paranoide, enfermo, pobre. De lo contrario, no habría necesitado secuestrar a una niña", cuenta Kampusch de su secuestrador, que se suicidó la noche que la joven logró fugarse en agosto de 2006.