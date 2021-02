El presidente del PP, Mariano Rajoy, se siente "preparado" para gobernar, al estar en una situación de "equilibrio" que considera que es la "virtud clave" para dirigir un país, y ya tiene "algún nombre" para el gobierno que conformaríá si gana las próximas elecciones generales, aunque no lo revela.

Eso sí, avisa de que no atenderá a "criterios territoriales ni de cuotas". "El único criterio es poner a los mejores. Y a ser posible a unos que sean mejor que yo", ha asegurado en una entrevista concedida a el 'Faro de Vigo', en la que ha rechazado rotundamente que su estrategia política sea esperar a que el Gobierno central, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, "se deteriore".

“Es un caso de travestismo político como no he conocido en mi vida“

En todo caso, preguntado por si mantiene que Zapatero debería adelantar los comicios, se ha reafirmado en que con el actual presidente "no hay salida", antes de subrayar que éste ahora plantea "exactamente todo lo contrario" de lo que puso sobre la mesa durante los anteriores años de gobierno.

Cambios de rumbo

"Es un caso de travestismo político como no he conocido en mi vida", ha denunciado el líder popular, quien ha destacado que la "plasmación gráfica" de este hecho "está en Rodiezmo". "Ahora no va. Es lógico. Zapatero tiene el triste récord de haber hecho el mayor recorte social y de infraestructuras que se ha hecho nunca en democracia", ha señalado.

Sobre su postura ante la crisis económica y las voces que le acusaron de crear "mala imagen" de España, el jefe de filas del PP ha apuntado de que lleva advirtiendo de la crisis "desde 2008". "En absoluto me siento responsable de las dudas de solvencia del país", ha garantizado.