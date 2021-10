Sobre el aspirante socialista a la candidatura a la Alcaldía, al que ha dicho tener "un enorme respeto", ha recordado que coincidió "mucho" con él, primero desde la oposición cuando Lissavetzky era consejero del Gobierno autonómico de Joaquín Leguina y después desde el Gobierno regional cuando el actual secretario de Estado fue portavoz del PSOE en la Asamblea.

Además, ha destacado la extraordinaria generosidad del actual secretario de Estado para el Deporte en el trabajo conjunto que desarrollaron para tratar de conseguir para Madrid los Juegos Olímpicos de 2012 primero y de 2016 después, que es, ha señalado, "uno de los sueños más importantes de esta ciudad".

Para Ruiz-Gallardón, la campaña electoral frente a Lissavetzky no será "de personas" sino que va a ser "una discusión de ideas, programas y propuestas".

"Vamos a tener una campaña en la que se va a discutir mucho", ha avisado el alcalde, que ha añadido que "va a ser una campaña extraordinariamente positiva para los madrileños porque van a tener ocasión de confrontar lo distintos modelos ideológicos".

Al entregar un ramo en la ofrenda floral, el alcalde de Madrid ha pedido a la Virgen de la Paloma, según ha contado a los periodistas, "salir pronto de la crisis y que no sufran los más débiles".