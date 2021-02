El presidente, Barack Obama, aseguró hoy que el vertido ha parado pero el Gobierno seguirá trabajando "hasta el final" para paliar los daños medioambientales que ha provocado en el Golfo de México "sin importar cuánto nos lleve".

"El crudo ya no emana hacia el Golfo y no ha fluido durante un mes, pero estoy aquí porque nuestro trabajo no ha terminado y no vamos a ir a ninguna parte hasta que esté (finalizado)", dijo ante los ciudadanos de la localidad de Panama City (Florida).

"Vamos a estar aquí no sólo hasta que el pozo esté totalmente sellado y el crudo totalmente limpio, sino hasta que se hayan recuperado de todos el daño causado. Este es mi compromiso", subrayó.

Obama viajó a Florida para pasar el fin de semana con su esposa Michelle y su hija Sasha, y promocionar el turismo local, que ha sufrido pérdidas durante estos meses y se esperan aún más durante los meses de septiembre y octubre.

El presidente, que pasará apenas 27 horas en la zona, aprovechará para reunirse con funcionarios locales y dueños de pequeñas empresas.