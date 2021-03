"Mi conciencia me obliga a mantener mi palabra y a cumplirla por encima de todas las cuestiones". El secretario general del partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, justifica así su decisión de no ceder a los deseos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que le pidió el sábado en una reunión en La Moncloa, que cediera para que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, sea la candidata en las elecciones autonómicas de Madrid en 2011, en lugar de él.

Es la primera vez que Tomás Gómez habla en los últimos días y lo ha hecho en una entrevista concedida a Europa Press justo el mismo día en el que Trinidad Jiménez ha manifestado públicamente su intención de enfrentarse a él en unas primarias para elegir al candidato socialista. Será el segundo asalto de la ministra en Madrid, siempre y cuando supere al alcalde más votado de España.

Tomás Gómez ha dejado claro su respaldo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que éste no le haya dado su apoyo como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. "Desde luego que no me siento traicionado. Yo apoyo 'a' Zapatero aunque no me apoye 'en' Zapatero", señala cuidando el uso de las preposiciones.

De esta manera, en una entrevista concedida a Europa Press Gómez justifica que no se siente 'traicionado' por Rodríguez Zapatero, pese a que éste ha optado por defender ahora a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, como cabeza de lista después de 3 años dirigiendo él el partido en Madrid.

Así, y pese a todo lo ocurrido en las últimas semanas, el secretario general del PSM mantiene que su relación con el presidente del Gobierno es "extraordinaria".

"Es difícil llevarse mal con Zapatero porque es alguien amable y alguien con el que, además, conecto muy bien y tengo una relación personal que, por supuesto, va a existir", recalca el líder de los socialistas madrileños.

Cumplir su palabra "desde la humildad y el trabajo" Asegura que cumplirá su palabra "desde la humildad, el trabajo y el esfuerzo colectivo" porque el partido "no es una persona, sino cientos y miles de militantes en Madrid, de cargos intermedios, de representantes en agrupaciones, de pequeños municipios como Navalafuente, que tiene seis militantes, que se dejan la piel por defender el proyecto socialista", ha manifestado Gómez desde la sede del PSM en Callao. En este sentido, pese a que su determinación obligará a la celebración de primarias, por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid, para designar al candidato socialista a la Presidencia regional, Tomás Gómez apela al cumplimiento de la palabra dada a los militantes y a los madrileños. Afirma que el PSM, organización que lidera desde hace tres años, ha "soñado de forma colectiva" para construir un proyecto y sigue teniendo "un sueño para este Madrid". "Por eso queremos alcanzar el Gobierno autonómico, para convertir ese sueño en realidad", señala, al tiempo que insiste en su "compromiso ético" y la importancia del "cumplimiento de la palabra".

"No puedo decir hoy una cosa y mañana la contraria" Gómez ha asegurado en la entrevista que no puede "decir una cosa y mañana la contraria". La decisión de seguir por el camino de las primarias, donde se enfrentará a Trinidad Jiménez, avalada por la Ejecutiva federal, no es "individual, sino colectiva". "Es una decisión de coherencia y de cumplimiento de la palabra, una palabra que di a la organización, que me ha respaldado en dos congresos con el 90% de apoyos", expone. Así, el líder de los socialistas recuerda que hace unas semanas, en un Comité Regional, "máximo órgano entre congresos", también se pronunciaron "en un 95% de apoyo a que fuese el cabeza de la siguiente candidatura".

"He optado por lo más ético" "Por lo tanto, he optado por lo más ético, porque yo no estoy en política para hacer una carrera personal", añade. "Esto es una decisión colectiva porque sabemos que vamos a gobernar la Comunidad el año que viene, porque creemos en ese proyecto que hemos elaborado de la mano de la gente, de la mano de los ciudadanos, porque el trabajo tiene siempre su esfuerzo y el cumplimiento de sus objetivos", plantea. Así, frente a las críticas que ha recibido de algunos sectores por no 'ceder' a los deseos del secretario general de su partido, Gómez es contundente: "Yo estoy en política porque creo en proyectos, creo en ideas, porque creo en valores, porque un día tuve un sueño en una ciudad y fui alcalde de esa ciudad (Parla) y junto a los ciudadanos construimos ese sueño en una realidad, al menos en una parte". En este punto, Gómez opina que el Partido Socialista de Madrid ha trabajado "bien y duro" y por ello conseguirá derrotar a la presidenta popular, Esperanza Aguirre. "Creemos en nuestro proyecto y, sin duda, va a suceder ese cambio de Gobierno en la Comunidad. No nos interesan las responsabilidades por tenerlas, no nos interesa ganar la Comunidad de Madrid por ocupar un sillón, queremos ganar la Comunidad para transformar esta Comunidad desde el gobierno", pues, a su juicio, "los gobiernos no son otra cosa que instrumentos para hacer que la gente viva mejor", ha remachado.

Gómez niega que haya mantenido "posiciones numantinas" Por otra parte, el líder de los socialistas madrileños no esquiva las preguntas respecto a las declaraciones de Zapatero ante la Ejecutiva Federal del PSOE, en las que aseguraba que no entendía las "posiciones numantinas" en la elaboración de las candidaturas electorales. Para Gómez, "nadie" ha mantenido dichas posiciones "numantinas". "Lo que ha habido es una decisión firme de los socialistas madrileños, que ha sido bien entendida por el secretario general del PSOE, para que se pronuncien los militantes de forma democrática. Eso es nuestro código de valores y nuestra conducta ética", ha insistido. La intención de ser candidato del secretario general del PSM viene ligada a que, a su juicio, su candidatura puede representar "un compromiso ético, de coherencia y el cumplimiento de la palabra, que en la vida y en la política es muy importante". "Es cumplir la palabra que dimos hace tres años, con el respaldo del 90% de la organización, cuando se nos pidió liderar un nuevo proyecto, construir un proyecto alternativo para Madrid", manifiesta.