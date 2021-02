El ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, representará a Venezuela en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Así lo ha confirmado el presidente del país, Hugo Chávez.

"Sí va, sí va", ha dicho Chávez al ser consultado sobre ese punto en el acto de recibimiento al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en el palacio de Miraflores, sede del gobierno.

Ruptura de relaciones diplomáticas

Esta decisión podría interpretarse como un primer paso para recomponer las relaciones entre ambos países. El pasado mes de julio Venezuela rompió las relaciones con Colombia.

"No nos queda, por dignidad, sino romper totalmente las relaciones diplomáticas con la hermana Colombia, y eso me produce una lágrima en el corazón. Espero que el presidente electo, Juan Manuel Santos, contribuya a que se retome el camino de la razón en Colombia y que no ocurran cosas más graves en los próximos días", había declarado Chávez.

Antes, Bogotá había acusado a Caracas de refugiar a guerrilleros de las FARC. Entre esos jefes de las FARC estarían 'Iván Márquez' y el llamado 'canciller' de esa guerrilla, Rodrigo Granda. "El Gobierno Nacional tiene evidencias que acreditan la presencia en la República Bolivariana de Venezuela de algunos cabecillas del grupo terrorista de las FARC" aseguró Colombia.