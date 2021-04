El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha asegurado este miércoles que el informe de la Agencia Tributaria sobre el Palau de la Música apunta a "algo más que indicios de financiación irregular de CDC" a través de esta institución y ha añadido que, a pesar de estas "evidencias", CDC "nunca ha dado las explicaciones oportunas".

En rueda de prensa, tras reunirse con el vicepresidente tercero del Gobierno español, Manuel Chaves, en el Palau de la Generalitat, el presidente se ha referido, a preguntas de los periodistas, a este informe que sostiene que Ferrovial pagó a Félix Millet para conseguir adjudicaciones de obra pública, como la Ciutat de la Justicia o la Línea 9 del metro barcelonés.

El presidente ha expresado su deseo de que "la justicia pueda aclarar estos hechos", pero ha lamentado que a pesar de las "más que evidencias" de prácticas irregulares en este caso, Convergencia no se haya explicado convenientemente.

El presidente cree que el informe dado a conocer por Hacienda "viene a reafirmar las conclusiones" aprobadas por el Parlament de la comisión de investigación sobre este asunto, que apuntaban a "algo más que indicios de financiación irregular de CDC usando el Palau con recursos parece que procedentes de alguna empresa constructora". Los tres grupos que forman el tripartito, PSC, ERC e ICV-EUiA, anunciaron que trasladarían a la Fiscalía las conclusiones de la investigación.

Mas rechaza que existan pruebas

El líder de CiU, Artur Mas, ha afirmado por su parte que en el informe de la Agencia Tributaria "no hay ninguna prueba" que demuestre la financiación irregular de CDC y ha pedido que se revisen las adjudicaciones de Ferrovial "una por una", porque está convencido de que estuvieron "bien hechas".

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha afirmado que todos los documentos que esgrime la agencia ya "eran conocidos", y establecen una relación entre los ex responsables del Palau de la Música y la empresa Ferrovial que no tiene que explicar CDC, si no el ex presidente de la institución, Felix Millet, y los responsables de la empresa.

Mas ha reiterado que el destinatario de las comisiones que el informe afirma que se pagaban no era CDC, y ha afirmado que "no puede tomar" ninguna medida interna en su partido tras la publicación del documento porque éste no demuestra "ninguna irregularidad" en la gestión financiera de la formación nacionalista.