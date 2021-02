El líder de CiU, Artur Mas, ha afirmado que en el informe de la Agencia Tributaria sobre el desfalco del Palau de la Música "no hay ninguna prueba" que demuestre la financiación irregular de CDC y ha pedido que se revisen las adjudicaciones de Ferrovial "una por una" porque está convencido de que estuvieron "bien hechas".

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha afirmado que todos los documentos que esgrime la agencia ya "eran conocidos", y establecen una relación entre los ex responsables del Palau de la Música y la empresa Ferrovial que no tiene que explicar CDC, si no el ex presidente de la institución, Felix Millet, y los responsables de la empresa.

Mas ha reiterado que el destinatario de las comisiones que el informe afirma que se pagaban no era CDC, y ha afirmado que "no puede tomar" ninguna medida interna en su partido tras la publicación del documento porque éste no demuestra "ninguna irregularidad" en la gestión financiera de la formación nacionalista.