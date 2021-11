El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha señalado este sábado que el periodo de sesiones que ahora acaba ha sido el peor de la democracia en lo que a derechos laborales se refiere, y ha opinado que tras diez años liderando el PSOE José Luis Rodríguez Zapatero "está desmontando su escasa obra reformista".

En una entrevista, Llamazares ha criticado el acto con el que el PSOE ha conmemorado esta semana el décimo aniversario de elección de Zapatero como secretario general, "una celebración desafortunada y un mensaje aún más desafortunado", puesto que ante la crisis económica y la falta de apoyos del Gobierno en el Parlamento "los actos de autobombo sobran".

Y es que, según ha dicho, no se trataba de hacer una celebración austera, sino directamente de "evitar un acto superfluo" que "transmite una imagen de ensimismamiento del Gobierno y de su presidente".

"Creo que, al cabo de diez años, podemos decir que Zapatero está desmontando, escudándose en la crisis, su escasa obra reformista", ha agregado, antes de señalar que los ajustes que está aplicando el Gobierno no se distribuyen de forma equitativa y justa.

Así, ha continuado, la "contrarreforma" laboral aprobada por decreto por el Gobierno "es la peor de la democracia, y mira que ha habido reformas", y ha considerado "incomprensible" que un Ejecutivo "que se dice de izquierdas" apueste por medidas que "no van a mejorar la productividad de la economía".

"No se necesita ni consenso social ni debate político ", ha añadido, para aprobar reformas. "Directamente se aplican, de manera autoritaria", lo que demuestra que "no sólo estamos ante una crisis económica", sino también "ante una gravísima crisis política que está poniendo en riesgo la democracia", una especie de "estado de excepción".

La reforma laboral no es la única medida que ha adoptado el Gobierno a golpe de decreto , una práctica que, según ha comentado el diputado de IU, se está generalizando a nivel europeo, puesto que la crisis ha provocado que los que dictan las leyes ya no sean los ciudadanos, sino los mercados.

Defiende los fondos públicos en el sistema de pensiones

En la misma línea de privatización va la idea de "infundir miedo en los ciudadanos" sobre la estabilidad del sistema de pensiones para que las entidades que ofrecen esos productos se lleven "su parte del pastel", cuando la experiencia ha demostrado que los fondos públicos han aguantado mientras los privados "se han derrumbado" -como en los casos de Chile o Suecia, ha asegurado-.

Tampoco ve necesario, como sugiere el Ejecutivo, aumentar la edad legal de jubilación, puesto que "tenemos la mayor edad real de jubilación de Europa", ha explicado, con casi 64 años -cuando la media europea está en 62-, por lo que la sugerencia parece formar parte de "la adoración del Gobierno al becerro de los mercados".

“Tenemos la mayor edad real de jubilación en Europa“

Frente a esta situación, la solución no es un adelanto electoral, como piden el PP y otras fuerzas políticas, "la disyuntiva no es 'quítate tú para ponerme yo', que no esté Zapatero y esté Rajoy, que no esté la política conservadora y esté el político conservador".