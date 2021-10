"El Estatut es la historia de un engaño", ha aseverado el presidente del PP Mariano Rajoy, quien ha acusado al presidente del Gobierno de haber engañado a todos en este asunto y de jugar "con el Estado como si fuera un mecano".

En la clausura de la Escuela de Verano del PP, que se ha celebrado Sitges, el líder popular ha asegurado que Rodríguez Zapatero "se sitúa fuera del límite del campo de juego" en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

Rajoy ha manifestado que ahora Zapatero trata engañar de nuevo a los ciudadanos y anuncia "no sabemos qué, para interpretar la sentencia del TC".

Ha defendido "un proyecto común que rechace la división y el enfrentamiento, que sume y que no reste y que multiplique voluntades, que respete y entienda los sentimientos de todos y que abrigue la fuerza de la unidad".

"Creo en la plena vigencia de la Constitución española", ha declarado Rajoy, pidiendo al Gobierno que actúe con "prudencia y responsabilidad y con mucho sentido de Estado".

La prioridad del PP: crear empleo

El PP ha vuelto a reiterar que la máxima prioridad del PP "es crear empleo". A su juicio, el Ejecutivo ha actuado "a tontas y a locas" con un programa de recortes de gasto que hace daño a la gente y la economía del país.

"No podemos vivir como ricos, porque no lo somos", ha sentenciado Rajoy, pidiendo al Gobierno que termine "con la demagogia barata y que se tomen las cosas en serio". En su intervención ha reiterado que "no se puede vivir por encima de tus posibilidades, no se puede gastar más de lo que se tiene".

El dirigente popular ha subrayado que "se necesita orden, claridad, objetivos claros y medios conocidos" para abordar el problema de confianza en la deuda pública española, la falta de crédito y la falta de competitividad de la economía española.



También, ha denunciado que uno de los problemas más graves que tiene España es la falta de confianza.