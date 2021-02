Las orcas ejercen de abuelas con sus familias

Las orcas, las ballenas piloto y las mujeres son las únicas especies conocidas en las que las hembras dejan de reproducirse a una edad relativamente joven de su vida útil. Al no ser fértiles, se vuelcan en el cuidado de sus familias. Son abuelas.

Esta hipótesis fue lanzada en los años 50. Afirmaba que la menopausia de las hembras adultas beneficia al grupo porque pasan a tener un papel muy importante en el desarrollo de las crías y en el cuidado de la familia.

Es lo que ahora demuestra un estudio realizado por los profesores Michael Cant y Rufus Johnstone, de las universidades inglesas de Exeter y Cambridge, publicado en 'Proceedings of the Royal Society Publishing'.

Es el primer estudio que explica por qué estas especies son las únicas en las que las hembras dejan de ser fértiles cuando todavía les quedan varias décadas de vida. Para quedarse al cuidado de los más jóvenes.