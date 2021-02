La 'huelga salvaje' sin servicios mínimos en Metro Madrid seguirá este miércoles. Los trabajadores han ratificado en asamblea esta mañana la tercera jornada de paros de 24 horas "sin el cumplimiento de los servicios mínimos" del 50% que ha fijado el Gobierno regional.

El portavoz de CC.OO. en Metro, Ignacio Arribas, ha informado de que los 2.500 empleados - de un total de 7.500 trabajadores- reunidos este mediodía en una asamblea han decidido "por unanimidad" y "sin presión" seguir con los paros, que afectan a dos millones de personas que utilizan el suburbano a diario, sin respetar los mínimos.

"Los trabajadores están convencidos de que hay que continuar así", ha asegurado Arribas, que no prevé que en las próximas horas se reconduzca la situación que hoy impide a millones de madrileños desplazarse en Metro.

Metro de Madrid ha cerrado poco después de las 6.00 horas del martes todas sus estaciones por el incumplimiento de los servicios mínimos de la huelga que ha dejado sin trenes a los usuarios, que han sido desalojados mientras esperaban en los andenes. La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha decidido cerrar las instalaciones debido a los piquetes que han impedido la salida de los convoyes en la segunda jornada de huelga.

"Metro de Madrid informa que con motivo del incumplimiento de los servicios mínimos establecidos no se presta servicio en toda la red de metro. Rogamos abandonen las estaciones", señalaba por megafonía el surburbano pasadas las 6.00 horas.

La mayor parte de los viajeros que pretendían utilizar el Metro a primera hora de la mañana no sabían que la intención de los sindicatos era incumplir los servicios mínimos, lo que les ha ocasionado importantes trastornos a la hora de volver a casa o de asistir a su puesto de trabajo.

Las líneas afectadas son todas las de Metro de Madrid y la línea 1 de Metro Ligero, según ha confirmado un portavoz de la Consejería de Transportes. Desde la Comunidad se recomienda coger los autobuses de la EMT y los trenes de Cercanías que tienen "capacidad de reacción" y podrán aumentar los viajes y frecuencias de sus líneas.

Los sindicatos hablan de "éxito"

Los secretarios generales de UGT y CC.OO. en Metro de Madrid, Teodoro Piñuelas e Ignacio Arribas, han calificado de "éxito" la huelga en el Metro de Madrid, que mantiene cerradas sus estaciones por decisión de la Consejería de Transportes de la Comunidad.

"El seguimiento ha sido total, no está saliendo ningún tren", ha confirmado Arribas, en una jornada de huelga en la que, según Piñuelas, no se ha producido ningún incidente y en la que los piquetes "son más informativos que nunca", porque los trabajadores, ha agregado, "no necesitaban más argumentos para secundar los paros".

Ambos dirigentes han afirmado que la jornada se ha iniciado como tenían previsto y han recordado que avisaron de que los trabajadores no garantizaban los servicios mínimos. Teodoro Piñuelas ha añadido que le parece bien el cierre "hasta que se llegue a un acuerdo", hasta que, han expresado ambos, se respete "lo acordado en el convenio". "Desde el comité de huelga seguiremos en contacto con la dirección para cerrar el asunto satisfactoriamente", han manifestado