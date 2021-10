Un bálsamo de efecto calmante. Así puede definirse el impacto que han tenido sobre los mercados financieros la filtración de que los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA, son las dos entidades más solventes de Europa, y el anuncio de que se harán públicos los resultados de las pruebas de estrés realizadas en los 26 bancos más grandes del continente. La Bolsa española ha subido con fuerza y la deuda de nuestro país paga este viernes menos prima de riesgo que al principio de la semana.

También ha afectado positivamente el apoyo unánime expresado el jueves por los líderes de la Unión Europea a las medidas antidéficit y a las reformas estructurales puestas en marcha por el Gobierno español.

Ese respaldo en Bruselas ha tenido continuación este viernes, cuando el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, se ha mostrado "muy confiado en las perspectivas económicas de España a medio y largo plazo", siempre y cuando -ha advertido- el Ejecutivo logre llevar sus medidas a buen puerto.

Sentimientos encontrados en Europa

El optimismo en España no se ha extendido a todos los parqués europeos. Los principales indicadores del continente han terminado la sesión de manera dispar: el PSI 20 de Lisboa ha registrado una fuerte subida de un 2,47%, mientras que el CAC 40 de París se ha anotado un tímido ascenso de un 0,11%, y el Dax de Fráncfort y el FTSE 100 de Londres han cerrado con ligeros descensos de un 0,11% y un 0,06%, respectivamente.

En el mercado de divisas, el euro ha perdido posiciones frente a la divisa estadounidense y, al cierre de la sesión bursátil en Europa, el Banco Central Europeo (BCE) ha fijado este viernes el cambio oficial del euro en 1,2372 dólares.

Esos sentimientos encontrados pueden explicarse porque los inversores europeos pueden no acabar de creerse la sostenibilidad de las cuentas españolas, tal y como reflejan las palabras del economista alemán Jurgen Donges, quien mantiene que "el caso español se parece al de Grecia", ya que -recuerda- Atenas y la Unión Europea desmintieron el plan de ayuda al país heleno hasta que se ejecutó. "No me sorprendería que el gran paraguas de la UE viniera al rescate de España", asegura Donges.