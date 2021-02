Los ministros de Exteriores de España Miguel Ángel Moratinos, y de Cuba Bruno Rodríguez, se han reunido en París en un encuentro en el que el cubano no ha aportado nuevas ideas que sirvan a Europa para cambiar su "posición común" respecto a la Isla.

Así lo ha dicho el canciller Rodríguez quien ha reconocido que no "hemos presentado ningún proyecto particular". A su juicio se trata de "un tema interno". No obstante ha puntualizado que ha "aportado ideas distintas sobre cómo mejorar las relaciones y buscar fórmulas de cooperación".

España quiere cambiar esa posición común de la Unión Europea hacia la Isla, aunque cuenta con la resistencia de Alemania, Suecia y la República Checa.

Reunión constructiva Moratinos, por su parte, se ha mostrado muy escueto en su respuesta al ser interrogado sobre si lo que acababa de escuchar del canciller cubano le parecía susceptible de convencer a quienes en la UE se resisten a abandonar esa posición común: "bueno, vamos a trabajar". El ministro español ha puesto el acento en lo "constructiva y positiva" que ha sido la reunión, que sustituye a la que tuvo que suspenderse el pasado 6 de abril en Madrid ante la tensión suscitada por la muerte en febrero del disidente cubano Orlando Zapata después de 85 días de huelga de hambre. "Lógicamente siguen existiendo algunas diferencias -ha reconocido- pero dentro de una voluntad de acercar posiciones y de mejorar la posición entre la UE y Cuba". Su homólogo cubano, aun insistiendo en que la posición común "es un tema interno de la UE", la ve como "un obstáculo insalvable para la completa normalización de las relaciones" entre las dos partes por su carácter de injerencia y por ser obsoleta.