El presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística de la "operación Pretoria, el ex diputado socialista Luis Andrés García "Luigi" y otro de los imputados, el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, mantuvieron una conversación telefónica en la que comentaron que el presidente de la Generalitat, José Montilla (PSC), "no les daba nada" y que "lo mejor" era que las próximas elecciones catalanas las ganara Artur Mas (CiU) porque "nos darán más cosas".

Así se desprende de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, incluido en el sumario cuyo secreto se ha levantado, que recoge conversaciones intervenidas a los imputados y que se grabaron durante los meses de marzo y abril de 2009, antes de que se produjeran las detenciones de los imputados en esta presunta trama de corrupción urbanística que pudo defraudar un total 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras.

En base a estas conversaciones, la Guardia Civil señala la "relación de negocios" que mantienen 'Luigi' y Muñoz y subraya que la función del primero es la de "aconsejar y asesorar" sobre cómo gestionar los proyectos urbanísticos y las entidades o empresas "a los que se deben adjudicar", a la vez que añade que el ex alcalde tenía más en cuenta la opinión de Luis García que la de personas de su propio equipo de Gobierno, pese a que "no tenía cargo conocido" en el ayuntamiento.

Según la Guardia Civil, García desempeñaba el papel de entablar relaciones con empresarios con intereses económicos en el municipio o en los concursos públicos convocados por el ayuntamiento, "siendo la primera persona con la que estos empresarios deben hablar y obtener su aprobación, si pretenden ser los adjudicatarios de algunos de ellos".

El informe del Instituto Armado añade que Luis García, en situación de libertad bajo fianza, hablaba "en muchas ocasiones" en nombre del alcalde de Santa Coloma de Gramenet -al que se dirigía llamándole "El jefe"- y dejaba claro que lo que él pudiera opinar o decir era "como si lo hiciera el mismo alcalde".

Un informe de la Fiscalía Anticorrupción, que también recoge el sumario, apunta a que el ex diputado socialista cobró ocho millones de euros por su intervención en operaciones inmobiliarias de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.