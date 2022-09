Las patronales CEOE y CEPYME están preocupadas por el recorte de 6.500 millones de euros la inversión pública anunciado por el presidente del Gobierno dentro del plan para reducir el déficit del Estado. Ésa es su mayor preocupación ante un paquete de medidas que han calificado como "muy positivas" y que en algunos casos, han reiterado, ya venían solicitando ambas patronales desde hace tiempo.

Sobre la convocatoria de huelga en el sector público lanzada este jueves por los sindicatos, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se ha mostrado respetuoso con el derecho a protestar, pero ha matizado: "sinceramente, creo que el país no está para ningún tipo de huelga. Es momento de que todos, como una piña, nos unamos cuanto antes para sacar al país de la situación en la que se encuentra".

En conjunto, las medidas son "valientes", ha destacado Díaz Ferrán, y pueden "suponer incluso un coste político", pero deben ir más allá. Así, durante la hora y media de reunión con el presidente del Gobierno en La Moncloa, le han presentado algunas preocupaciones y también un documento de sugerencias.

Preguntado sobre si admitiría una reforma impuesta por el Gobierno, el líder empresarial ha señalado que prefieren "una consensuada con los sindicatos", aunque no descarta que la realice finalmente el Ejecutivo , porque "si no se llega a un acuerdo, el Gobierno tendrá que gobernar, tendrá que hacer algo".

Díaz Ferrán no va a dimitir

A las preguntas de la prensa, Díaz Ferrán ha asegurado que no piensa dimitir de la Presidencia de la CEOE y ha negado que se haya pedido su renuncia desde los órganos directivos de la patronal.

"En las reuniones de los órganos de gobierno que celebramos el miércoles, no ha habido nadie que pidiera mi dimisión. Les he explicado algún problema que tengo en alguna empresa en la que participo, que no es mía, pero participo. Entonces, dos o tres personas han comentado la posibilidad de que eso dañara la imagen de la CEOE, pero nada más. Y yo, desde luego, no voy a dimitir".