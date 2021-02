¿A qué candidato apoya cada diario británico?

Para los periódicos británicos la guerra electoral se libra entre dos: el conservador David Cameron contra el liberal demócrata Nick Clegg. Y cada uno ya se ha posicionado en su trinchera correspondiente, mientras que Gordon Brown se ha quedado solo. Sin nadie que le apoye y sin saber contra quién luchar.

Y si juzgáramos la batalla por quién tiene el batallón más grande, entonces la victoria sería para Cameron, que cuenta con el apoyo de 11 diarios, frente a los cuatro que se inclinan por Clegg.

Hay soldados que se han embarcado en la lucha con dudas y otros que defienden la causa con convicción. El Daily Mail pertenece al primer grupo, mientras que que el Daily Express y el Evening Standard han apostado con decisión por Cameron. "Instamos a los electores a votar a los conservadores. El futuro de nuestra nación está en juego", rezaba el editorial del diario matutino.

Cameron, la opción del "cambio"

También los hay que han cambiado de bando. El Financial Times es la primera vez que apoya a los 'tories' desde 1987 porque ahora considera que desarrollará el "mejor entorno para la empresa y la creación de riqueza".

Y este es el sentir de The Sun, quien ha defendido los últimos 12 años a los laboristas pero esta vez pide el voto para Cameron para castigar el exceso de intervencionismo del actual gobierno. "Esperamos y rogamos que el próximo Gobierno tenga las agallas y la determinación para hacer otras cosas. Y creemos que es Cameron quién debería liderarnos", afirman en su editorial.

Del argumento económico también se cuelga The Economist, que da su apoyo a los conservadores para que reformen la actual situación del sector público. Mientras que el dominical The Mail on Sunday se inclina por votar a Cameron porque "hará algo sobre el problema de la inmigración".

En lo que coinciden más diarios es en que Cameron es quien mejor encarna la opción del "cambio". Entre ellos The Sunday Times, The Times, News of the World y The Sunday Telegraph. Y eso que el grupo mediático del magnate Rupert Murdoch, al que pertenecen los tres primeros, ha apoyado en los últimos 18 años a los laboristas.