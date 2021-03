La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha lamentado este jueves que no se haya concluido "con consenso" la reforma del estatuto manchego en relación a la reserva hídrica de la región y se ha comprometido a aprobar la reforma "con consenso" cuando sea la presidenta de Castilla-La Mancha.

En la misma línea, ha culpado a la "soberbia" de los socialistas manchegos de la falta de acuerdo y ha lamentado que haya habido "intereses por encima del interés general de los castellanomanchegos".



"Lamentablemente al final no lo hemos podido concluir juntos porque ha sido imposible llegar a un acuerdo sobre unas premisas que eran muy fácilmente consensuables entre todos", ha explicado Cospedal en una entrevista en 'En días como hoy'.



Este miércoles se votó el texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados y, poco antes de la votación, el PP presentó una propuesta con dos cambios fundamentales. En primer lugar, ya no aparecía el año 2015 como fecha de finalización del trasvase Tajo-Segura y, por otro lado, la "reserva hídrica" de 4000 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha pasaba a ser en el texto del PP una "estimación de las necesidades de agua".

El texto aprobado en el Parlamento autonómico, "un punto de partida"

La líder popular ha defendido que la propuesta presentada por el PP "satisfacía plenamente los intereses" de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y ha destacado sus semejanzas con la propuesta original del PSOE. Asimismo, ha incidido en que el texto popular "evitaba cualquier posible tacha de inconstitucionalidad o de recurso por parte de otras comunidades autónomas".

Preguntada por las razones de que no apoyara el texto original en las Cortes Generales cuando sí lo hizo en el Parlamento autonómico, Cospedal ha explicado que creía "que era buena una reforma estatutaria con consenso" y ha instido en que la reforma planteada desde el Parlamento autonómico es siempre "un punto de partida para empezar a hablar".



"Siempre que se plantea una reforma estatutaria, sufre una serie de modificaciones y eso lo sabíamos todos. No conozco ningún estatuto que no haya sido modificado o matizado en el Congreso", ha puntualizado.