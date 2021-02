Representantes del mundo de la cultura como Pedro Almodóvar, José Sacristán, Pilar Bardem, Luis García Montero o Almudena Grandes han respaldado este martes el encierro de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que comenzará este miércoles a las 10.00 horas en la Escuela de Estudios Laborales de la Complutense, en la calle San Bernardo, en Madrid capital.

Esta medida de apoyo a Garzón, procesado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación por investigar las desapariciones del franquismo, está promovida por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y la fundación Contamíname.

El encierro, abierto a cualquier ciudadano que quiera participar en él, se prolongará hasta el próximo día 22 de abril, día en el que el juez Garzón comparecerá frente al Tribunal Supremo. El horario del encierro es de 10 a 20 horas, todos los días. A las ocho de la tarde, acudirán a concentrarse a la Audiencia Nacional.

Estos nuevos actos de apoyo han sido presentados este martes en la Escuela de Estudios Laborales esta tarde por Eduardo Silva, representante del Foro por la Memoria. Silva ha denunciado la "persecución" contra Garzón urdida por la extrema derecha y que, a su entender, es una forma de "torcer la voluntad del Tribunal Supremo" y "culpabilizar a las víctimas del franquismo".

Relación con el caso Gürtel

El actor José Sacristán ha insistido en que "no corren buenos tiempos para la democracia" por el "acoso y derribo" contra Garzón, un hecho "moralmente deleznable" que vinculó con el caso Gürtel.

Sacristán se ha preguntado "en qué punto los ciudadanos no están a la altura" si se permite este procesamiento. "Basta ya, no podemos quedarnos quietos", enfatizó.

El poeta Luis García Montero y la escritora Almudena Grandes han recordado a Rafael Alberti para mostrar su extrañeza por la "sensación de volver al pasado" que les embargaba cuando, 20 años después, volvían a la Universidad para reivindicar la Justicia.

"Hay jueces que dicen que nadie puede estar por encima de la ley, y yo discrepo", ha argumentado Grandes, "la Justicia sí está por encima de la ley, ya que ésta es una obra humana y es falible".

Uno de los momentos más aplaudidos ha coincidido con la intervención del presidente de la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas, Gervasio Puerta, quien ha mostrado su "indignación" por que no sean los "asesinos falangistas" quienes estén sentados en el banquillo.

"No estuve de acuerdo con la justicia de Franco que me juzgó a mí, y hoy no puedo aceptar el veredicto sobre Garzón, lo siento", ha dicho antes de reivindicar la necesidad de no olvidar, pero sin caer en la venganza.